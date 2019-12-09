Виталий Леденев: «Седнев в «Рухе»? Много разговоров ведется, но все держится в секрете»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Виталий Леденев прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Рух».

«Много разговоров ведется, но все держится в секрете. Честно скажу, обо всем читаю из прессы. Ничего не узнал», – сказал Леденев.

Напомним, в нынешнем сезоне Седнев руководил «Актобе». Команда покинула высшую лигу чемпионата Казахстана.