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Виталий Леденев: «Седнев в «Рухе»? Много разговоров ведется, но все держится в секрете»
10.12.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Виталий Леденев прокомментировал информацию о том, что
«Много разговоров ведется, но все держится в секрете. Честно скажу, обо всем читаю из прессы. Ничего не узнал», – сказал Леденев.
Напомним, в нынешнем сезоне Седнев руководил «Актобе». Команда покинула высшую лигу чемпионата Казахстана.
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