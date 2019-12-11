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Денис Казанский: «Сегодня матчи минского «Динамо» – настоящая кинокомедия. Непонятно, чего ждать, какие хоккеисты появятся на льду, что за состав»

12.12.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о сезоне, которое проводит минское «Динамо» под руководством Крэйга Вудкрофта.

– Сколько матчей минского «Динамо» смотрели в сезоне и сколько из них вам понравились?

– Сегодня матчи минского «Динамо» – настоящая кинокомедия. Непонятно, чего ждать, какие хоккеисты появятся на льду, что за состав, откуда поднимают их. При этом битком «Минск-Арена» и невероятная поддержка. Болельщиков жалко.

– Вудкрофт делает все, что может?

– А черт его знает! Мой хороший приятель Артем Божко, который играл в чемпионате Беларуси, а сейчас работает на КХЛ ТВ, описал картину так: раньше в клубном хоккее были большие деньги, не было потолка, сейчас же есть ограничения, это и играет существенную роль в развитии белорусского хоккея. Легионеры перестали приезжать из-за маленьких зарплат, а они поднимали уровень чемпионата. В свою очередь, рост чемпионата стимулировал работу хоккейных школ, продукт которых был намного качественнее, ведь лучшие поднимались в основу минского «Динамо» и сборной Беларуси. Это прямая зависимость с экономической ситуацией в стране. Сейчас легионеров нет, уровень чемпионата резко упал, следовательно, огромные проблемы в «Динамо» и сборной. Ничего удивительного здесь нет. Молодые игроки поднимаются из системы внутреннего чемпионата, а он слабый, как же они могут что-то усилить?

– Верите, что «Динамо» еще поборется за плей-офф?

– Хорошо, даже если поборется. Что должно произойти, чтобы эта команда прошла первый раунд? Я не представляю. Крутой шаг – форма! Михаил Антипин сделал классный проект, и сегодня форма минского «Динамо» одна из самых ярких в КХЛ. Ушли от пародии на зубра, сделали модный и креативный продукт. Теперь бы игру еще где-то заказать.

– У «Динамо» за последние годы лучший результат был при поддержке легионеров. Получается, без легионеров никак?

– Да, в каких-то командах. Кто делает «Барыс»? Легионеры. Казахстанских хоккеистов мало. «Куньлунь» — та же история. И белорусское «Динамо» в этом списке. Ребята, которые приезжали и получали паспорта, становились лидерами команды. В Беларуси растут интересные игроки. Например, Протас, но он уехал, понимает, что внутри белорусского чемпионата перспектив нет. Думаю, он будет тащить команду на молодежном чемпионате мира, другой уровень подготовки.

– Не слишком ли большой перекос финансовыми вливаниями создан по отношению к СКА и ЦСКА в КХЛ?

– Деньги вливаются серьезные, но все равно ЦСКА со скрипом взял Кубок Гагарина. Понятно, СКА и ЦСКА могут себе позволить больше, чем клубы нижней части турнирной таблицы, но олигархов в КХЛ хватает. Тут вопрос умения тратить эти деньги, в «Магнитку» заложили хорошие суммы, но есть большие вопросы по результату. К СКА и ЦСКА можно приписать «Ак Барс», «Авангард» — клубы далеко не бедные. КХЛ была лигой двух команд, но сегодня ситуация изменилась.

– Каким вы видите будущее устройство нашего спорта? Строгое выполнение госплана и выделение средств из госбюджета или подход бизнеса, как на Западе?

– Не вижу пока перспектив к переходу на западную модель. Важен экономический вопрос в стране. Мы говорим: «На Западе правильный бизнес». Хорошо, но сравните цены на матчи. Возьмем АПЛ, у нас никто никогда такие деньги не отдаст за билеты. Сколько было шума с трансляциями матчей «Спартака» и «Зенита»? Клубам и телевидению надо зарабатывать, а за удовольствие во всем мире платят, у нас же принимают это как должное. Это с одной стороны монеты, а с другой — у людей просто нет денег. Кто-то лучше выберет три бутылки пива, и это тоже выбор, но, к сожалению, обусловленный современными реалиями. Проект Галицкого – вспышка, других подобных движений сегодня не предвидится. Когда благосостояние наших людей вырастет до уровня Европы, будет и западная модель спортивного устройства, – сказал Казанский.

«Ничего против Вудкрофта не имею, но человека взяли, чтобы показать результат». Сидоренко – о проблемах «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Комментатор Денис Казанский поделился мнением о сезоне, которое проводит минское «Динамо» под руководством Крэйга Вудкрофта.
 
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