Дудик о своей возможной отставке: «Не хочу ни хоккея, ни тренировать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I в Минске ответил на вопрос о возможной отставке.

– Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?

– Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.

Сборная Беларуси заняла третье место в группе и осталась в дивизионе 1А на третий год.