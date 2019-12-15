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Дудик о своей возможной отставке: «Не хочу ни хоккея, ни тренировать»

16.12.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I в Минске ответил на вопрос о возможной отставке.

– Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?

– Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.

Сборная Беларуси заняла третье место в группе и осталась в дивизионе 1А на третий год.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе «А»...
 
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