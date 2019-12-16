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Александр Шовковский: «Хачериди — не командный игрок. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы»
17.12.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер
«У меня есть вопрос к Хачериди: относиться так по отношению ко всей команде — это нормально? Я не воспринимаю это как свое замечательное действие. Я не восхищаюсь тем, что сделал. Я понимал, что это последняя капля. Вместе с
Тренер этого не может делать. Он может переубеждать, не поставить в состав, отлучить от тренировок. Каждый тренер решает сам, как будет лучше для игрока и команды.
Женя так и не понял, что на него рассчитывают. Я не встречал ни одного футболиста с такими фантастическими качествами, как у него. У него были взрывная скорость, прекрасный рост, координация на достаточном уровне. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы и быть одним из лучших. Возможно, он, как и Вирджил ван Дейк, был бы номинирован на «Золотой мяч».
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Александр Шовковский: «Хачериди — не командный игрок. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы»
Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о драке с защитником брестского «Динамо» Евгением Хачериди.
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