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Александр Шовковский: «Хачериди — не командный игрок. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы»

17.12.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о драке с защитником брестского «Динамо» Евгением Хачериди.

«У меня есть вопрос к Хачериди: относиться так по отношению ко всей команде — это нормально? Я не воспринимаю это как свое замечательное действие. Я не восхищаюсь тем, что сделал. Я понимал, что это последняя капля. Вместе с Андреем Шевченко мы неоднократно в тренировочном процессе и в других моментах просили его, доказывали ему и предупреждали. Был момент, когда мы едва его вместе... Андрей меня сдержал, сказал: «Давай не будем». Были исчерпаны почти все возможности. Потом — эмоции.

Тренер этого не может делать. Он может переубеждать, не поставить в состав, отлучить от тренировок. Каждый тренер решает сам, как будет лучше для игрока и команды.

Женя так и не понял, что на него рассчитывают. Я не встречал ни одного футболиста с такими фантастическими качествами, как у него. У него были взрывная скорость, прекрасный рост, координация на достаточном уровне. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы и быть одним из лучших. Возможно, он, как и Вирджил ван Дейк, был бы номинирован на «Золотой мяч».

Но его отношение и непонимание всех ключевых моментов привели к тому, что он в интервью говорил, что его не понимают тренеры, что он не знает, чего они от него хотят. Хачериди — не командный игрок. Он мог бы себя больше реализовать как индивидуальность», – сказал Шовковский в эфире в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

Ранее сообщалось, что украинский игрок обороны покинет брестский клуб. Позже агент Александр Панков опроверг эту информацию.

 
 
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Экс-голкипер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о драке с защитником брестского «Динамо» Евгением Хачериди.
 
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