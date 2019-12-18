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НБА. «Милуоки» принимают «Лейкерс», «Клипперс» – «Хьюстон» и другие матчи

19.12.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча. 

«Милуоки» на домашней площадке принимают «Лейкерс». «Клипперс» дома сыграют с «Хьюстоном».  

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Юта
Дата проведения
20 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Лейкерс
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Бруклин
Дата проведения
20 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
20 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча.
 
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