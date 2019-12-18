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НБА. «Милуоки» принимают «Лейкерс», «Клипперс» – «Хьюстон» и другие матчи
19.12.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча.
«Милуоки» на домашней площадке принимают «Лейкерс». «Клипперс» дома сыграют с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча.
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