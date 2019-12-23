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Игрок сборной Бахрейна дисквалифицирован на 10 матчей. Он показал раскосые глаза в матче с Гонконгом
23.12.2019 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
Игрок показал раскосые глаза болельщикам во время выездного квалификационного матча ЧМ-2022 с Гонконгом.
Инцидент был зафиксирован на камере с трибун, когда футболисты покидали поле. Отснятый материал был размещен в твиттере.
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Игрок сборной Бахрейна дисквалифицирован на 10 матчей. Он показал раскосые глаза в матче с Гонконгом
Защитник сборной Бахрейна Сайед Бакер получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА за проявления расизма.
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