Игрок сборной Бахрейна дисквалифицирован на 10 матчей. Он показал раскосые глаза в матче с Гонконгом

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Бахрейна Сайед Бакер получил 10-матчевую дисквалификацию от за проявления расизма.

Игрок показал раскосые глаза болельщикам во время выездного квалификационного матча ЧМ-2022 с Гонконгом.

Инцидент был зафиксирован на камере с трибун, когда футболисты покидали поле. Отснятый материал был размещен в твиттере.

Также Бакер оштрафован на 23,600 фунтов стерлингов.