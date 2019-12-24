Александр Гутор: «В Беларуси нет такого, чтобы футболист перешел к конкуренту и его там болельщики уничтожали полностью»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор считает, что в белорусском чемпионате футболист может спокойно перейти в стан прямого конкурента, не боясь гнева болельщиков.

«У нас нет такого, чтобы футболист перешел в клуб конкурента и его там болельщики уничтожали полностью. Футболист, естественно, никогда не перешел бы в этот клуб, потому что он даже не мог бы подумать об этом, потому что знал, что с ним могут сделать.

У нас все происходит либерально. И как такого, чтобы футболист сказал, что я никогда не перейду в этот клуб, нет. Потому что никогда не говори никогда», – сказал Гутор в эфире « Спорт-кадра ».

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