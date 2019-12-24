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Александр Гутор: «В Беларуси нет такого, чтобы футболист перешел к конкуренту и его там болельщики уничтожали полностью»
25.12.2019 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь брестского «Динамо»
«У нас нет такого, чтобы футболист перешел в клуб конкурента и его там болельщики уничтожали полностью. Футболист, естественно, никогда не перешел бы в этот клуб, потому что он даже не мог бы подумать об этом, потому что знал, что с ним могут сделать.
У нас все происходит либерально. И как такого, чтобы футболист сказал, что я никогда не перейду в этот клуб, нет. Потому что никогда не говори никогда», – сказал Гутор в эфире «
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