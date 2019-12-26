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Базанов о переходе на «синтетику»: «Сборная где играет? Клубы первой шестерки тоже играют на натуральных полях»

27.12.2019 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, почему федерация приняла решение с лета играть матчи чемпионата Беларуси на натуральных полях.

- Исполком принял решение, что играть на синтетике летом команды не будут. Многие тренеры против. Как этот вопрос решается?

– Вы сказали, что многие тренеры. Не многие. Сборная где играет?

- На натуральном на «Динамо».

– Молодежная, U-19, U-17. Клубы первой шестерки играют на натуральных полях. Мы не говорим окончательно «нет». К примеру, будет непогода 1 ноября, будем принимать решение играть на искусственных полях.

- «Ислочь», «Энергетик-БГУ» – где им играть?

– Мы обратились к мэру Анатолию Сиваку, чтобы пока не трогали стадион «Трактор», пока Национальный строится. Два поля отличных: «Динамо», «Трактор». Если восстановить «Торпедо», будет третий стадион, – сказал Базанов.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, почему федерация приняла решение с лета играть матчи чемпионата Беларуси на натуральных полях.
 
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