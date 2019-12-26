Источник материала: Единство

— Не скажу, что чувство горечи по окончании сезона доминировало. Как ни банально прозвучит, в спорте всякое случается. Даже если долго находишься на вер-шине, необходимо каждый день подтверждать свое право на это место. Значит, сейчас мы что-то делали не так, не приложили достаточных усилий для сохра-нения позиций.

Конечно, крайне обидно, что кто-то другой взял чемпионство. БАТЭ приучил болельщиков к трофеям, успешным выступ-лениям на евроарене. Без лишних слов ясно, какой оценки заслуживает год, в котором не выполнена ни одна из задач… Считаю, все в команде обязаны задуматься, прийти к правильным выводам.

— А когда разочарование достигло пика?

— После домашнего поединка с «Ислочью». Мы вели 2:1, но во втором тайме пропустили три безответных мяча. До сих пор ломаю голову над причинами провала. Потерпев поражение, мы перестали быть хозяевами собственной судьбы. Да, руки не опускали, стремились победить во всех оставшихся встречах, тем не менее прекрасно осознавали: Бресту нужно растерять очень много очков, чтобы упустить титул. И уже за тур до финиша конкурент обеспечил себе золотые медали. «Динамо» выдало потрясающий сезон. Прошло чемпионат мощно, стабильно, не допускало спадов. Впрочем, и мы могли сработать гораздо лучше. В прежние годы всегда с честью выбирались из сложных положений, в решающих противостояниях вырывали свое. На сей раз не получилось. В том же Бресте требовалось обязательно выигрывать, чтобы и самим вдохнуть дополнительной уверенности, и оппонента где-то психологически прибить. В Солигорске не дожали «Шахтер». Не говорю уже о поединках с «Минском», «Гомелем», «Ислочью». Увы, неудачный отрезок в октябре-ноябре, когда в четырех матчах взяли верх лишь однажды, оказался определяющим.

— Тебя удивил столь резкий рывок брестских динамовцев? В чемпионы — с 6-й строки в прошлом году.

— Там подобрался очень крепкий состав, вдобавок, насколько я слышал, в коллективе не было дрязг, что могло внести какой-то внутренний дисбаланс. А когда все живут единой целью, имеют хорошие условия для работы, то шансы на успех существенно возрастают.

— БАТЭ вот уже шесть встреч кряду не побеждает «Ислочь», которая не борется за попадание на пьедестал…

— Да, уже довольно давно не удается отыскать ключи к этой команде. Но не применял бы определение «неудобный соперник». Все же любой матч — отдельная история, свой набор объективных и субъективных факторов. Хотя, чего скрывать, серия нерадостная.

— В Лиге чемпионов-2019/20 непреодолимым барьером для «желто-синих» явился «Русенборг». Подобный исход закономерен?

— Думаю, именно тогда норвежцы были чуточку сильнее. Правда, даже с учетом этого мы должны были убедительнее выглядеть на выезде, продемонст-рировать более качественный футбол. В Тронхейме не ставили задачу действовать на удержание. Вмешалась психология. Когда в родных стенах одерживаешь викторию 2:1, волей-неволей пытаешься сохранить выгодный результат. Да еще не сумели толком наладить контррейды — грозное оружие в сражении с тем, кому надо постоянно идти вперед.

— Как страшный сон, вспоминаются 0:3 в казах-станском Нур-Султане…

— Наверное, «Астана» где-то переиграла нас тактически. Отдала территорию — а позиционно, как известно, атаковать сложнее. Хозяева плотно оборо-нялись, выжидали. И в «оборотке» открыли счет благодаря индивидуальному мастерству хорвата Томасова. Незадолго до перерыва мы пропустили еще раз, потом необязательный пенальти на 52-й минуте. Грубо говоря, все не сложилось. Остается только предполагать, как развивались бы события, если бы в дебюте Макс Скавыш не промахнулся с убойного расстояния. В итоге предоставили «Астане» слишком значительный гандикап. И, как ни старались, на «Борисов-Арене» ситуацию не переломили.

— Наша беседа явно перебарщивает с негативом. Тогда назови, пожалуйста, самый приятный для себя футбольный момент 2019-го.

— Начали-то мы за здравие — в феврале дома повергли английский «Арсенал» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Триумфы над столь статусными визави стоят особняком. Несом-ненно, ярчайшее событие года. Для карьеры в целом? К матчу с «канонирами» добавил бы лигочемпионскую дуэль с итальянской «Ромой», где БАТЭ также победил, а я — забил.

— Для тебя сезон со статистической точки зрения получился неплохим.

— Соглашусь. Если рас-сматривать чемпионатные цифры, то почти повторил свои показатели 2018-го. Плюс опять стал лучшим распасовщиком высшей лиги.

— Прокомментируй новый личный рекорд результатив-ности в главном национальном турнире. 10 голов — и для напа-дающего весьма недурственно.

— По результативным пере-дачам план выполнил — можно и другой аспект подтягивать (улыбается). Но если серьезно, то, по внутренним ощущениям, наносил больше ударов по воротам. Раньше действи-тельно концентрировался на ассистентских функциях, искал продолжение атаки через пас — теперь стараюсь брать на себя и завершение. Соответственно, мяч чаще летит в створ.

— Кого назовешь своими главными болельщиками?

— Ответ очевиден: конечно же, семью. И супруга, и сыновья, и родители будут максимально поддерживать меня, где бы и как бы ни выступал. Я это знаю и очень ценю.

— Ты давно живешь в столице. В родном городе сейчас скорее гость?

— Хотелось бы приезжать чаще, вдобавок почти каждый день тренируемся на клубной базе в Дудинке. Но времени постоянно не хватает, да и вся семейная жизнь завязана на Минске. Вот летом удается выбираться регулярнее. Во время каникул отвозим детей к бабушкам-дедушкам.

— Сыновья с Борисовом хорошо знакомы?

— В основном рассказываем им о тех местах, мимо которых проезжаем в автомобиле. Например, вот танк Павла Рака, почему установлен. Вот центральная площадь, моя школа, вот площадка, где я маленьким гонял мяч. Конечно, стремимся, чтобы дети имели представление о Борисове.

— А у тебя любимые уголки здесь есть?

— Прежде всего двор моего дома на Ватутина. В 90-е никто не сидел по квартирам, сутки напролет пропадали на улице. Футбол, прятки, другие игры.

— На твой взгляд, Борисов за последние годы изменился?

— Чисто внешне — несомненно. Расширяются дороги, строятся микрорайоны. Та же новая футбольная арена стала одной из визитных карточек региона. Но в целом, думаю, это все такой же милый провинциальный город.

— Не назрела ли необходимость создания музея спортивной славы Борисовщины?

— Все зависит от наполнения. Отсюда родом немало именитых атлетов, в частности, олимпийский чемпион тяжелоатлет Андрей Арямнов. Но слово «музей» обязывает к чему-то более серьезному, чем пара плакатов, футбольных мячей, боксерских перчаток или, условно, та самая штанга. Если найдутся энтузиасты, возникнет интерес, это вдохновит подрастающее поколение на занятия спортом, подтолкнет на свершения, то почему бы и нет. Что-то из собственной коллекции точно подарил бы.

— Две недели назад «А» опубликовала результаты опроса, пятый раз в истории признавшего тебя лучшим игроком БАТЭ по итогам года. А как выглядела бы твоя тройка лауреатов-2019, исключая Игоря Стасевича?

— На первое место определю Станислава Драгуна — за лидерские качества, за 14 голов в чемпионате страны. Вторым поставлю Филиповича, который, наверное, действует неброско, тем не менее надежно, основательно, качественно делает свою работу. Ну и третья позиция у Макса Скавыша — за стабильность, за победные мячи.

— В разговоре с любым 34-летним футболистом актуален вопрос физической и психологической способности продолжать выступления на том же уровне.

— Два предыдущих года в плане «физики» для меня прошли хорошо. Может, чуть дольше обычного вкатывался, не лучшим образом тогда чувствовал себя. Но в дальнейшем сил хватало. Конечно, были не самые удачные отрезки, мини-спады. Психологически же от футбола не устал — наоборот, учитывая, каким оказался для БАТЭ сезон-2019, добавляется мотивации, желания вернуться на вершину в следующем.

— Сейчас у тебя законный отпуск. Как предпочитаешь отдыхать?

— После 50 проведенных за год официальных матчей организму требуется разгрузка. Поэтому недели две вообще ничего не делаю, расслабляюсь. Но потом, еще в отпуске, надо потихоньку вкатываться: пробежаться, заглянуть в тренажерный зал, поиграть в «пенсионерский» футбол — это значит, без фанатизма, просто растрястись.

— Ну и чего пожелаешь чита-телям «Адзінства» в 2020-м?

— Крепкого здоровья, любви, благополучия и удачи! Ну и могу сказать: БАТЭ выложится на сто процентов, чтобы решить постав-ленные задачи в следующем сезоне. Приходите на стадион — и поддерживайте команду!