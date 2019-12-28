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НБА. «Майами» победил «Филадельфию» в овертайме, «Даллас» обыграл «Голден Стэйт» и другие матчи

29.12.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей. 

«Майами» Батлера сыграет с бывшей командой защитника «Филадельфией». «Портленд» примет «Лейкерс», которые потерпели четыре поражения подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Денвер – Мемфис 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)
Дата проведения
29 декабря, 01.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (31 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (20 + 7 передач), Мюррэй (15), Пламли (15 + 7 подборов), Харрис (12)  старт; Грант (12), Портер (11), Моррис (3), Бизли (0), Эрнангомес (0).
Мемфис
Джарен Джексон (20), Морэнт (16 + 8 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Брукс (7 + 6 потерь), Краудер (4)  старт; Мелтон (17), Кларк (15), Джонс (8 + 7 передач), Аллен (6), Андерсон (3), Кабокло (0), Хилл (0).

Новый Орлеан – Индиана 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Ингрэм (24 + 7 передач), Холидэй (20 + 7 передач), Редик (15), Болл (13), Фэйворс (10 + 16 подборов)  старт; Харт (11), Мур (11), Александер-Уокер (5), Мелли (5), Джексон (4), Хэйс (2), Уильямс (0).
Индиана
А. Холидэй (25 + 5 потерь), Уоррен (20), Сабонис (15 + 16 подборов), Тернер (9), Лэмб (7)  старт; Макдермотт (9), Макконнелл (4 + 6 передач), Джонсон (4), Битадзе (3), Лиф (2), Самнер (0), Дж. Холидэй (0).

Бостон – Торонто 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Уокер (30), Браун (17), Хэйворд (13), Тейтум (12 + 6 потерь), Тайс (4)  старт; Кантер (11), Смарт (7), Уонамейкер (2), Г. Уильямс (1), Эдвардс (0), Грин (0), Лэнгфорд (0).
Торонто
Лаури (30 + 7 передач + 6 потерь), Ибака (20 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 5 перехватов), Маккоу (18 + 7 подборов + 8 передач), Ануноби (7 + 5 потерь)  старт; Дэвис (7 + 7 подборов), Буше (6), Бриссетт (4), Холлис-Джефферсон (3), Миллер (0), Джонсон (0).

Майами – Филадельфия 117:116 OT (28:33, 26:26, 31:20, 23:29, 9:8)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Батлер (25 + 9 подборов + 9 передач), Робинсон (16), Адебайо (11), Нанн (10), Ленард (7 + 8 подборов)  старт; Драгич (19 + 7 передач), Хирро (16), Джонс (13), Олиник (0).
Филадельфия
Эмбиид (35 + 11 подборов), Ричардсон (17), Симмонс (15 + 7 подборов + 11 передач), Харрис (12 + 8 подборов), Хорфорд (7)  старт; Берк (11), Эннис (11), Коркмаз (5), Скотт (3).

Вашингтон – Нью-Йорк 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Томас (20), Пэйтон (15 + 6 перехватов), Браун (9 + 8 подборов), Маинми (9 + 10 подборов), Уильямс (2)  старт; Макрэй (20), Смит (13), Бонга (8), Пасечник (4), Мэтьюз (0), Скофилд (0).
Нью-Йорк
Рэндл (30 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барретт (14), М-с Моррис (10), Пэйтон (4 + 8 передач + 6 потерь), Гибсон (4)  старт; Портис (17), Робинсон (9 + 9 подборов), Ниликина (8), Нокс (6), Дотсон (5), Трир (0).

Чикаго – Атланта 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Маркканен (25), Лавин (19 + 7 подборов), Картер (13 + 8 подборов), Саторански (11 + 8 подборов + 6 передач), Данн (4)  старт; Уайт (18 + 5 потерь), Янг (10), Гэффорд (6), Валентайн (5), Корнет (3), Харрисон (2), Арчидиаконо (0), Мокока (0).
Атланта
Коллинз (34 + 8 подборов), Хертер (6), Хантер (6), Фернанду (4), Реддиш (2 + 6 передач)  старт; Лень (10), Гудвин (5), Крэбб (5), Бембри (5), Картер (2), Джонс (2), Тернер (0).

Миннесота – Кливленд 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Ковингтон (14 + 7 подборов), Напьер (9), Калвер (7), Дженг (5 + 7 подборов), Грэм (3)  старт; Тиг (18), Мартин (17), Вонле (8 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (6), Окоги (1).
Кливленд
Гарлэнд (18 + 5 потерь), Секстон (18 + 7 подборов + 6 потерь), Томпсон (12 + 15 подборов), Нэнс (9 + 9 подборов), Осман (7 + 7 подборов)  старт; Портер (10), Экзам (8), Деллаведова (6), Хенсон (4 + 9 подборов), Маккинни (2).

Хьюстон – Бруклин 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (44 + 10 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Уэстбрук (23 + 9 подборов + 7 передач), Хауз (8), Такер (4 + 7 подборов), Чендлер (3)  старт; Риверс (14), Хартенштайн (9 + 13 подборов), Маклемор (3).
Бруклин
Динуидди (17 + 11 передач + 5 потерь), Принс (16), Аллен (16 + 10 подборов), Харрис (12), Темпл (2)  старт; Пинсон (11), Чендлер (7), Луваву-Кабарро (6), Джордан (6 + 12 подборов), Куруц (5).

Голден Стэйт – Даллас 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)
Дата проведения
29 декабря, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Расселл (35 + 6 передач), Ли (18 + 11 подборов), Грин (10 + 8 передач), Робинсон (8), Коули-Стайн (4)  старт; Беркс (16), Крисс (16), Боумэн (5), Смаилагич (5), Эванс (4).
Даллас
Дончич (31 + 12 подборов + 15 передач), Хардуэй (25), Порзингис (18 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Пауэлл (10 + 8 подборов), Финни-Смит (8)  старт; Сет Карри (17), Райт (13), Джексон (9), Клебер (8), Брансон (2), Брокхофф (0), Марьянович (0).

Сан-Антонио – Детройт 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)
Дата проведения
29 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Дерозан (29 + 8 передач), Олдридж (25 + 12 подборов), Форбс (18), Мюррей (13), Лайлс (5)  старт; Гэй (16 + 7 подборов), Миллс (8), Уокер (8), Юбэнкс (6), Уайт (4), Пелтль (4 + 9 подборов), Белинелли (0).
Детройт
Драммонд (21 + 18 подборов + 4 блок-шота), Гриффин (12), Фрэйзер (7), Михайлюк (5), Снелл (3)  старт; Роуз (24), Гэллоуэй (15), Браун (11), Кинг (5), Вуд (4), Макер (2).

Милуоки – Орландо 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)
Дата проведения
29 декабря, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Миддлтон (21 + 7 передач), Ильясова (17 + 14 подборов), Б. Лопес (17), Дивинченцо (7 + 9 подборов + 5 потерь), Мэттьюз (5)  старт; Хилл (17), Р. Лопес (10), Корвер (8), Браун (6), Коннотон (3 + 8 подборов), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).
Орландо
Фурнье (23), Вучевич (21 + 8 подборов), Айзек (19 + 9 подборов + 8 перехватов), Гордон (5), Фульц (4 + 6 передач)  старт; Огастин (12), Росс (9), Мэджетт (2), Айванду (2), Берч (2), Фрэйзер (1), Джефферсон (0).

Сакраменто – Финикс 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)
Дата проведения
29 декабря, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Хилд (23), Барнс (21 + 10 подборов), Холмс (14), Бьелица (11), Джозеф (10)  старт; Богданович (22), Феррелл (5), Джеймс (4), Гэбриэл (0).
Финикс
Букер (32 + 10 передач), Рубио (21 + 8 передач), Убре (20 + 16 подборов), Бэйнс (17), Шарич (0)  старт; Бриджес (11), Окобо (6), К. Джонсон (3), Картер (2), Камински (0), Диалло (0).

Портленд – Лейкерс 115:127 (4 четверть)
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (28 + 7 передач), Уайтсайд (19 + 12 подборов), Макколлум (12), Энтони (6), Лабиссьер (0).
Лейкерс
Джеймс (18 + 12 передач), Дэвис (16 + 9 подборов), Брэдли (8), Макги (4), Грин (3).

Клипперс – Юта 97:98 (4 четверть)
Дата проведения
29 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Клипперс
Джордж (20 + 8 подборов), Ленард (17), Зубац (13 + 10 подборов), Беверли (12), Шэмет (10), Уильямс (9 + 9 передач), Грин (4), Паттерсон (4), Макгрудер (3), Харклесс (0).
Юта
Митчелл (22 + 9 передач), Инглс (15), Кларксон (13), О'Нил (11 + 9 подборов), Богданович (9), Гобер (9), Мудиай (6), Ньянг (6), Брэдли (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
 
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