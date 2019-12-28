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НБА. «Майами» победил «Филадельфию» в овертайме, «Даллас» обыграл «Голден Стэйт» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
«Майами» Батлера сыграет с бывшей командой защитника «Филадельфией». «Портленд» примет «Лейкерс», которые потерпели четыре поражения подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 декабря, 01.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Йокич (31 + 10 подборов + 10 передач),
Бартон (20 + 7 передач),
Мюррэй (15),
Пламли (15 + 7 подборов),
Харрис (12) старт;
Грант (12),
Портер (11),
Моррис (3),
Бизли (0),
Эрнангомес (0).
- Мемфис
-
Джарен Джексон (20),
Морэнт (16 + 8 передач),
Валанчюнас (14 + 10 подборов),
Брукс (7 + 6 потерь),
Краудер (4) старт;
Мелтон (17),
Кларк (15),
Джонс (8 + 7 передач),
Аллен (6),
Андерсон (3),
Кабокло (0),
Хилл (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (24 + 7 передач),
Холидэй (20 + 7 передач),
Редик (15),
Болл (13),
Фэйворс (10 + 16 подборов) старт;
Харт (11),
Мур (11),
Александер-Уокер (5),
Мелли (5),
Джексон (4),
Хэйс (2),
Уильямс (0).
- Индиана
-
А. Холидэй (25 + 5 потерь),
Уоррен (20),
Сабонис (15 + 16 подборов),
Тернер (9),
Лэмб (7) старт;
Макдермотт (9),
Макконнелл (4 + 6 передач),
Джонсон (4),
Битадзе (3),
Лиф (2),
Самнер (0),
Дж. Холидэй (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Уокер (30),
Браун (17),
Хэйворд (13),
Тейтум (12 + 6 потерь),
Тайс (4) старт;
Кантер (11),
Смарт (7),
Уонамейкер (2),
Г. Уильямс (1),
Эдвардс (0),
Грин (0),
Лэнгфорд (0).
- Торонто
-
Лаури (30 + 7 передач + 6 потерь),
Ибака (20 + 10 подборов),
Ванвлит (18 + 5 перехватов),
Маккоу (18 + 7 подборов + 8 передач),
Ануноби (7 + 5 потерь) старт;
Дэвис (7 + 7 подборов),
Буше (6),
Бриссетт (4),
Холлис-Джефферсон (3),
Миллер (0),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Батлер (25 + 9 подборов + 9 передач),
Робинсон (16),
Адебайо (11),
Нанн (10),
Ленард (7 + 8 подборов) старт;
Драгич (19 + 7 передач),
Хирро (16),
Джонс (13),
Олиник (0).
- Филадельфия
-
Эмбиид (35 + 11 подборов),
Ричардсон (17),
Симмонс (15 + 7 подборов + 11 передач),
Харрис (12 + 8 подборов),
Хорфорд (7) старт;
Берк (11),
Эннис (11),
Коркмаз (5),
Скотт (3).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Томас (20),
Пэйтон (15 + 6 перехватов),
Браун (9 + 8 подборов),
Маинми (9 + 10 подборов),
Уильямс (2) старт;
Макрэй (20),
Смит (13),
Бонга (8),
Пасечник (4),
Мэтьюз (0),
Скофилд (0).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (30 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Барретт (14),
М-с Моррис (10),
Пэйтон (4 + 8 передач + 6 потерь),
Гибсон (4) старт;
Портис (17),
Робинсон (9 + 9 подборов),
Ниликина (8),
Нокс (6),
Дотсон (5),
Трир (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Маркканен (25),
Лавин (19 + 7 подборов),
Картер (13 + 8 подборов),
Саторански (11 + 8 подборов + 6 передач),
Данн (4) старт;
Уайт (18 + 5 потерь),
Янг (10),
Гэффорд (6),
Валентайн (5),
Корнет (3),
Харрисон (2),
Арчидиаконо (0),
Мокока (0).
- Атланта
-
Коллинз (34 + 8 подборов),
Хертер (6),
Хантер (6),
Фернанду (4),
Реддиш (2 + 6 передач) старт;
Лень (10),
Гудвин (5),
Крэбб (5),
Бембри (5),
Картер (2),
Джонс (2),
Тернер (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Ковингтон (14 + 7 подборов),
Напьер (9),
Калвер (7),
Дженг (5 + 7 подборов),
Грэм (3) старт;
Тиг (18),
Мартин (17),
Вонле (8 + 9 подборов),
Бэйтс-Диоп (6),
Окоги (1).
- Кливленд
-
Гарлэнд (18 + 5 потерь),
Секстон (18 + 7 подборов + 6 потерь),
Томпсон (12 + 15 подборов),
Нэнс (9 + 9 подборов),
Осман (7 + 7 подборов) старт;
Портер (10),
Экзам (8),
Деллаведова (6),
Хенсон (4 + 9 подборов),
Маккинни (2).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (44 + 10 подборов + 6 передач + 4 блок-шота),
Уэстбрук (23 + 9 подборов + 7 передач),
Хауз (8),
Такер (4 + 7 подборов),
Чендлер (3) старт;
Риверс (14),
Хартенштайн (9 + 13 подборов),
Маклемор (3).
- Бруклин
-
Динуидди (17 + 11 передач + 5 потерь),
Принс (16),
Аллен (16 + 10 подборов),
Харрис (12),
Темпл (2) старт;
Пинсон (11),
Чендлер (7),
Луваву-Кабарро (6),
Джордан (6 + 12 подборов),
Куруц (5).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Расселл (35 + 6 передач),
Ли (18 + 11 подборов),
Грин (10 + 8 передач),
Робинсон (8),
Коули-Стайн (4) старт;
Беркс (16),
Крисс (16),
Боумэн (5),
Смаилагич (5),
Эванс (4).
- Даллас
-
Дончич (31 + 12 подборов + 15 передач),
Хардуэй (25),
Порзингис (18 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь),
Пауэлл (10 + 8 подборов),
Финни-Смит (8) старт;
Сет Карри (17),
Райт (13),
Джексон (9),
Клебер (8),
Брансон (2),
Брокхофф (0),
Марьянович (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Дерозан (29 + 8 передач),
Олдридж (25 + 12 подборов),
Форбс (18),
Мюррей (13),
Лайлс (5) старт;
Гэй (16 + 7 подборов),
Миллс (8),
Уокер (8),
Юбэнкс (6),
Уайт (4),
Пелтль (4 + 9 подборов),
Белинелли (0).
- Детройт
-
Драммонд (21 + 18 подборов + 4 блок-шота),
Гриффин (12),
Фрэйзер (7),
Михайлюк (5),
Снелл (3) старт;
Роуз (24),
Гэллоуэй (15),
Браун (11),
Кинг (5),
Вуд (4),
Макер (2).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Миддлтон (21 + 7 передач),
Ильясова (17 + 14 подборов),
Б. Лопес (17),
Дивинченцо (7 + 9 подборов + 5 потерь),
Мэттьюз (5) старт;
Хилл (17),
Р. Лопес (10),
Корвер (8),
Браун (6),
Коннотон (3 + 8 подборов),
Т. Адетокумбо (0),
Уилсон (0).
- Орландо
-
Фурнье (23),
Вучевич (21 + 8 подборов),
Айзек (19 + 9 подборов + 8 перехватов),
Гордон (5),
Фульц (4 + 6 передач) старт;
Огастин (12),
Росс (9),
Мэджетт (2),
Айванду (2),
Берч (2),
Фрэйзер (1),
Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 05.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Хилд (23),
Барнс (21 + 10 подборов),
Холмс (14),
Бьелица (11),
Джозеф (10) старт;
Богданович (22),
Феррелл (5),
Джеймс (4),
Гэбриэл (0).
- Финикс
-
Букер (32 + 10 передач),
Рубио (21 + 8 передач),
Убре (20 + 16 подборов),
Бэйнс (17),
Шарич (0) старт;
Бриджес (11),
Окобо (6),
К. Джонсон (3),
Картер (2),
Камински (0),
Диалло (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (28 + 7 передач),
Уайтсайд (19 + 12 подборов),
Макколлум (12),
Энтони (6),
Лабиссьер (0).
- Лейкерс
-
Джеймс (18 + 12 передач),
Дэвис (16 + 9 подборов),
Брэдли (8),
Макги (4),
Грин (3).
- Дата проведения
-
29 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Джордж (20 + 8 подборов),
Ленард (17),
Зубац (13 + 10 подборов),
Беверли (12),
Шэмет (10),
Уильямс (9 + 9 передач),
Грин (4),
Паттерсон (4),
Макгрудер (3),
Харклесс (0).
- Юта
-
Митчелл (22 + 9 передач),
Инглс (15),
Кларксон (13),
О'Нил (11 + 9 подборов),
Богданович (9),
Гобер (9),
Мудиай (6),
Ньянг (6),
Брэдли (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
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