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В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

29.12.2019 — Новости Спорта | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

21 декабря средняя школа №1 принимала спортивные делегации из п.Красный Смоленской области, п.Ленино ГПК УО «МГУ имени А.Кулешова» и сборную Дубровенского района для проведения традиционного межрегионального турнира по волейболу памяти Героя Советского Союза Анны Никандровой.


В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

Перед участниками соревнований с приветственным словом выступила заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Она отметила важность проведения подобных мероприятий, которые объединяют народы двух государств, укре­пляют дружбу между регионами, и пожелала игрокам победы, а болельщикам — зрелищного волейбола.


В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

 

Далее слово предоставили заместителю главы администрации Краснинского района Смоленской области Владимиру Попкову. Он отметил символичность встречи — идет подготовка к 75-­летию Великой Победы — и подчеркнул, что война объединила русский и белорусский народ, и эта связь становится прочнее благодаря такой форме взаимодействия, как спорт.


В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

—Данное мероприятие очень сближает белорусский и российский народ, способ­ствует общению, дружбе и, конечно же, развитию в спорте. Поскольку спортивное событие проходит в преддверии 75-летия Победы и посвящено памяти Героя Совет­ского Союза Анны Никандровой, это способствует патрио­тическому воспитанию молодежи, привлечению к спорту подрастающего поколения, — отметил Владимир Попков.


В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

По традиции перед началом турнира прозвучали гимны двух дружественных стран — России и Беларуси. Затем команды заняли игровые площадки, а болельщики приготовились к захватывающей борьбе. По итогам игр среди мужских команд победу в турнире одержал Краснинский район. На втором месте — хозяева площадки, а третье заняла команда могилевского педколледжа.


В Дубровно прошел межрегиональный турнир по волейболу

Среди женских команд победу отстояла сборная Дубровенского района. Второе и третье место заняли команды поселка Красный и поселка Ленино соответственно. Победители соревнований были награждены дипломами и кубками.

Лучшим игроком среди женских команд стала Мария Клубенькова из п.Красный, среди мужских — Кирилл Копылов из Дубровно. Подарком от РОО «Белая Русь» награжден заместитель главы администрации Краснинского района Владимир Попков.

Анна ХАДКЕВИЧ.

 
 
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  21 декабря средняя школа №1 принимала спортивные делегации из п.Красный Смоленской области, п.Ленино ГПК УО «МГУ имени А.Кулешова» и
 
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