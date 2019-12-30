Юрий Вернидуб: «Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о Беларуси.

- Что представляет собой ?

– Хороший небольшой город с населением всего около 100 тысяч человек. Чистенький, аккуратненький. Несмотря на свои размеры, Солигорск дает немало в бюджет Беларуси. В этом городе расположено одно из крупнейших в мире предприятие по добыванию калийных солей – «Беларуськалий», на котором, как мне сказали, работает от 15 до 20 тысяч людей.

С учетом населения города получается, что на нем трудится каждый пятый житель Солигорска. Многие из них относятся к трудовым династиям, работающим на предприятии долгие годы. На него не так просто устроиться, так как люди ценят эту работу. Они ее любят и дорожат тем, что живут в этом городе.

- Вы говорили, что помимо солигорского «Шахтера» у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?

– Об этом даже не хочу говорить – для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ.

Недавно на мою родину – Житомирщину приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко, который встречался с Владимиром Зеленским. После этой встречи, кстати, два магазина с белорусской продукцией в Житомире открылись – кондитерский и молочный. Моя супруга как-то в них заходила – как выяснилось, товары в них пользуются спросом, да и цены адекватные. А все потому, что по качеству в соседней Беларуси все соответствует ГОСТу.

Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад «Аленка». Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня – вкус детства. Он самый что ни на есть натуральный, так как за качеством любой продукции в Беларуси следит ее президент, – сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб: «Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России»