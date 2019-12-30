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Юрий Вернидуб: «Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ»
31.12.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера»
- Что представляет собой
– Хороший небольшой город с населением всего около 100 тысяч человек. Чистенький, аккуратненький. Несмотря на свои размеры, Солигорск дает немало в бюджет Беларуси. В этом городе расположено одно из крупнейших в мире предприятие по добыванию калийных солей – «Беларуськалий», на котором, как мне сказали, работает от 15 до 20 тысяч людей.
С учетом населения города получается, что на нем трудится каждый пятый житель Солигорска. Многие из них относятся к трудовым династиям, работающим на предприятии долгие годы. На него не так просто устроиться, так как люди ценят эту работу. Они ее любят и дорожат тем, что живут в этом городе.
- Вы говорили, что помимо солигорского «Шахтера» у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?
– Об этом даже не хочу говорить – для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ.
Недавно на мою родину – Житомирщину приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко, который встречался с Владимиром Зеленским. После этой встречи, кстати, два магазина с белорусской продукцией в Житомире открылись – кондитерский и молочный. Моя супруга как-то в них заходила – как выяснилось, товары в них пользуются спросом, да и цены адекватные. А все потому, что по качеству в соседней Беларуси все соответствует ГОСТу.
Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад «Аленка». Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня – вкус детства. Он самый что ни на есть натуральный, так как за качеством любой продукции в Беларуси следит ее президент, – сказал Вернидуб.
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о Беларуси.
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