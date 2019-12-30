ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Вернидуб: «Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ»

31.12.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о Беларуси.

- Что представляет собой Солигорск?

– Хороший небольшой город с населением всего около 100 тысяч человек. Чистенький, аккуратненький. Несмотря на свои размеры, Солигорск дает немало в бюджет Беларуси. В этом городе расположено одно из крупнейших в мире предприятие по добыванию калийных солей – «Беларуськалий», на котором, как мне сказали, работает от 15 до 20 тысяч людей.

С учетом населения города получается, что на нем трудится каждый пятый житель Солигорска. Многие из них относятся к трудовым династиям, работающим на предприятии долгие годы. На него не так просто устроиться, так как люди ценят эту работу. Они ее любят и дорожат тем, что живут в этом городе.

- Вы говорили, что помимо солигорского «Шахтера» у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?

– Об этом даже не хочу говорить – для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ.

Недавно на мою родину – Житомирщину приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко, который встречался с Владимиром Зеленским. После этой встречи, кстати, два магазина с белорусской продукцией в Житомире открылись – кондитерский и молочный. Моя супруга как-то в них заходила – как выяснилось, товары в них пользуются спросом, да и цены адекватные. А все потому, что по качеству в соседней Беларуси все соответствует ГОСТу.

Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад «Аленка». Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня – вкус детства. Он самый что ни на есть натуральный, так как за качеством любой продукции в Беларуси следит ее президент, – сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб: «Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» с большой долей вероятности перейдет в собственность Министерства спорта и туризма («Football.by»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика