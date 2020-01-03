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Крытый футбольный манеж появится в Жодино
04.01.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель жодинского “
А вот на базе автозаводцев недавно был введен в эксплуатацию жилой корпус, а заодно продолжается строительство медико-восстановительного центра.
Напомним, что ранее такие манежи уже появились в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте. В 2014 году в Пинске футбольный манеж за собственные деньги построил генеральный директор группы компаний «Алми» Александр Зарибко.
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