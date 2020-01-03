Крытый футбольный манеж появится в Жодино

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель жодинского “ Петр Пархомчик на предновогодней встрече с болельщиками команды рассказал, что, в частности, на стадионе клуба появится манеж. Он будет построен на месте искусственного поля, но пока там ведутся лишь проектные работы.

А вот на базе автозаводцев недавно был введен в эксплуатацию жилой корпус, а заодно продолжается строительство медико-восстановительного центра.

Напомним, что ранее такие манежи уже появились в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте. В 2014 году в Пинске футбольный манеж за собственные деньги построил генеральный директор группы компаний «Алми» Александр Зарибко.

Скоро войдет в эксплуатацию сооружение в «Гомеле». Также председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил, что ведется работа по возведению манежа в Витебске.

Владимир Базанов: «На следующий год запланировано строительство стадиона для детей в Барановичах, в планах построить такие же арены в Молодечно, Волковыске, Речице и Полоцке»