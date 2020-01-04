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Валерий Громыко: «В ближайшие годы вряд ли в Солигорске футбол выйдет на первый план. Посмотри, какие игроки приходят в «Шахтер». Я ничего против не имею, но блин»

05.01.2020 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко поделился мнением о развитии футбола в Солигорске.

- Если не секрет: «Арсенал» предложил зарплату гораздо лучше, чем имеешь в «Шахтере»?

– В Солигорске у меня была зарплата на уровне всех молодых игроков. Ну а так, в принципе, в «Шахтере» у всех плюс-минус одинаковые зарплаты. Исключение — легионеры. У приезжих они больше, у некоторых — гораздо больше. Когда узнаешь это, немного неприятно. В Туле, конечно, буду чуть больше зарабатывать, чем имел в «Шахтере». Но это несущественная разница.

- Успел понять, чего солигорцам глобально не хватает, чтобы избавиться от репутации «вечно второго-третьего»?

– Когда футбол будет на первом месте, вот тогда «Шахтер» и выиграет чемпионат. Вспоминается ситуация с Кубаревым. Команда шла на первом месте, но убрали тренера, чем все испоганили.

- Когда в Солигорске футбол выйдет на первый план?

– Не знаю. В ближайшие годы вряд ли такое случится. Посмотри, какие игроки приходят в «Шахтер». Я ничего против не имею, но блин… – сказал Громыко.

«В «Шахтере» футбол отошел на второй план. На первом месте – деньги». Рыбак – о бардаке в Солигорске

 
 
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