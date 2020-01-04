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«Авангард» отправил Буйницкого в «Ижсталь» из ВХЛ

05.01.2020 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Авангарда» Дмитрий Буйницкий командирован в «Ижсталь» из ВХЛ 

Омский «Авангард» отправил белорусского нападающего Дмитрий Буйницкого в фарм-клуб «Ижсталь» из ВХЛ. Минчанин может дебютировать за ижевский клуб уже сегодня, 5 января, в домашнем матче с «Молотом-Прикамьем».

В декабре «Авангард» заключил контракт с хоккеистом, который расстался с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию. Однако за «ястребов» Буйницкий пока не провел ни одного матча.

В составе «Магнитки» Буйницкий провел 9 матчей и набрал 1 (0+1) результативное очко при коэффициенте полезности +1.

 
 
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«Авангарда» Дмитрий Буйницкий командирован в «Ижсталь» из ВХЛ Омский «Авангард» отправил белорусского нападающего Дмитрий Буйницкого в фарм-клуб «Ижсталь» из...
 
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