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«Авангард» отправил Буйницкого в «Ижсталь» из ВХЛ
05.01.2020 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Авангарда» Дмитрий Буйницкий командирован в «Ижсталь» из ВХЛ
Омский «Авангард» отправил белорусского нападающего Дмитрий Буйницкого в фарм-клуб «Ижсталь» из ВХЛ. Минчанин может дебютировать за ижевский клуб уже сегодня, 5 января, в домашнем матче с «Молотом-Прикамьем».
В декабре «Авангард» заключил контракт с хоккеистом, который расстался с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию. Однако за «ястребов» Буйницкий пока не провел ни одного матча.
В составе «Магнитки» Буйницкий провел 9 матчей и набрал 1 (0+1) результативное очко при коэффициенте полезности +1.
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«Авангарда» Дмитрий Буйницкий командирован в «Ижсталь» из ВХЛ Омский «Авангард» отправил белорусского нападающего Дмитрий Буйницкого в фарм-клуб «Ижсталь» из...
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