«Авангард» отправил Буйницкого в «Ижсталь» из ВХЛ

Источник материала: Tribuna.com

«Авангарда» Дмитрий Буйницкий командирован в «Ижсталь» из ВХЛ

Омский «Авангард» отправил белорусского нападающего Дмитрий Буйницкого в фарм-клуб «Ижсталь» из ВХЛ. Минчанин может дебютировать за ижевский клуб уже сегодня, 5 января, в домашнем матче с «Молотом-Прикамьем».

В декабре «Авангард» заключил контракт с хоккеистом, который расстался с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию. Однако за «ястребов» Буйницкий пока не провел ни одного матча.

В составе «Магнитки» Буйницкий провел 9 матчей и набрал 1 (0+1) результативное очко при коэффициенте полезности +1.