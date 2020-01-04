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Дакар-2020. Экипаж Вязовича занял 2-е место на первом этапе
05.01.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская команда «МАЗ» удачно стартовала на ралли-рейде «Дакар». Экипаж Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе.
На втором этапе гонщики приедут в Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составляет 367 км. Особенно сложным этап будет для штурманов: как предупреждают организаторы, в аравийских просторах легко заблудиться.
Ралли Дакар
5 января 2019 года
Этап 1
Грузовики
1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 3:40.35
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1.33
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «ИВЕКО») +3.09
8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») + 10,11
…
11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») + 18,11
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 3:19.33
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.05
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +2.40
...74. Дмитрий Агошков (Россия, «КТМ») +1:35.55
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 4:17.37
2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +5.36
3. Томаш Кубиен (Чехия, «Ямаха») +6.55
Внедорожники
1. Вайдотас Жала (Литва, «Мини») – 3:19.04
2. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +2.14
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +2.50
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.33
...9. Владимир Васильев (Россия, «Мини») +13,25
...11. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +15,27
...21. Денис Кротов (Россия, «Мини») +36,31
Мотовездеходы SSV
1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:00.58
2. Кейси Кьюри (США, «Кан-Ам») +1.51
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, «Кан-Ам») +5.49
…5. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +8.52
…7. Алексей Шмотьев (Россия, «Кан-Ам») +18.24
Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии.
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Белорусская команда «МАЗ» удачно стартовала на ралли-рейде «Дакар».
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