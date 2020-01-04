Дакар-2020. Экипаж Вязовича занял 2-е место на первом этапе

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская команда «МАЗ» удачно стартовала на ралли-рейде «Дакар». Экипаж Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе.

На втором этапе гонщики приедут в Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составляет 367 км. Особенно сложным этап будет для штурманов: как предупреждают организаторы, в аравийских просторах легко заблудиться.

Ралли Дакар

5 января 2019 года

Этап 1

Грузовики 1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – 3:40.35 2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1.33 3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «ИВЕКО») +3.09 8. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») + 10,11 … 11. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») + 18,11

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 3:19.33

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.05

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +2.40

...74. Дмитрий Агошков (Россия, «КТМ») +1:35.55

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 4:17.37

2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +5.36

3. Томаш Кубиен (Чехия, «Ямаха») +6.55

Внедорожники

1. Вайдотас Жала (Литва, «Мини») – 3:19.04

2. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +2.14

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +2.50

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.33

...9. Владимир Васильев (Россия, «Мини») +13,25

...11. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +15,27

...21. Денис Кротов (Россия, «Мини») +36,31

Мотовездеходы SSV

1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:00.58

2. Кейси Кьюри (США, «Кан-Ам») +1.51

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, «Кан-Ам») +5.49

…5. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +8.52

…7. Алексей Шмотьев (Россия, «Кан-Ам») +18.24

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии.