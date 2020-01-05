ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брагин о попадании шайбы в камеру: «Это чистые две минуты. Какую-то камеру придумали»

06.01.2020 01:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Канады (3:4) в финале МЧМ.

– Как вам финальный матч?

– Здорово играли, но помогли сопернику выиграть.

Самое главное, что наш стиль игры, который мы показали на этом чемпионате – это будущее российского хоккея.

Мы играли с позиции силы все матчи, поэтому я думаю, мы должны продолжать в этом направлении.

– Как оцениваете эпизод в концовке, когда шайба попала в камеру?

– Там какое-то непонятное совещание было. Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали.

– Почему снова не справились с удалениями?

– Эмоции захлестывают как обычно. Этот состав очень импульсивный. Все было близко.

– Удаление Денисенко вас удивило?

– Тут нечего комментировать, вы сами все видели.

– Почему не хватило характера в конце?

– Как это не хватило? Характер здесь есть, а эмоции перехлестывали. Мы с этим старались бороться, успокаивать.

– Что бы вы сейчас исправили?

– Работали бы в этом же направлении. Может быть, дали бы игрокам меньше инициативы, – сказал Брагин.

Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после поражения от команды Канады (3:4) в финале МЧМ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика