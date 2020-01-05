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Рене Фазель: «Хоккей в Беларуси хорошо развивается. Также, например, как и биатлон, и футбол, и легкая атлетика»

06.01.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

«У вашего хоккея богатые традиции. Еще со времен СССР белорусские игроки в составе минского «Динамо» неплохо выступали в чемпионате. 

Хоккей хорошо у вас развивается. Также, например, как и биатлон, и футбол, и легкая атлетика.

Но мне сейчас видится приоритетным – это инвестирование в детский хоккей, следуя примеру России. Мне кажется, что вам надо создавать академии. Нужно целенаправленно усиливать работу в детских школах, заинтересовывать специалистов, чтобы они хотели тренировать подрастающее поколение хоккеистов. Тогда ребята, которым от 6 до 18 лет, будут оставаться в этом виде спорта», – сказал Фазель в эфире «Беларусь 1».

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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.
 
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