Рене Фазель: «Хоккей в Беларуси хорошо развивается. Также, например, как и биатлон, и футбол, и легкая атлетика»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

«У вашего хоккея богатые традиции. Еще со времен СССР белорусские игроки в составе минского неплохо выступали в чемпионате.

Хоккей хорошо у вас развивается. Также, например, как и биатлон, и футбол, и легкая атлетика.

Но мне сейчас видится приоритетным – это инвестирование в детский хоккей, следуя примеру России. Мне кажется, что вам надо создавать академии. Нужно целенаправленно усиливать работу в детских школах, заинтересовывать специалистов, чтобы они хотели тренировать подрастающее поколение хоккеистов. Тогда ребята, которым от 6 до 18 лет, будут оставаться в этом виде спорта», – сказал Фазель в эфире « Беларусь 1 ».