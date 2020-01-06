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Михаил Грабовский: «Играть в финале лучше, чем играть... не в финале»

07.01.2020 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал свое участие в финале Рождественского турнира. Напомним, что наставник покинул по ходу встречи игру «зубров» с «Куньлунем» (1:5), чтобы поучаствовать в борьбе за титул. 

«К сожалению, матч неудачный был и настроение немножко подпорченное (Прим – о игре против «Куньлуня»). Играть в финале лучше, чем играть... не в финале. Для меня это непросто, потому что я уже не играл много времени. Для меня это пятая-шестая игра, не так просто выходить.

Я очень рад играть, почувствовать снова эти эмоции. Очень соскучился. Для меня любая возможность забить гол и отдать передачу – огромное счастье», – заключил Грабовский.

На турнире форвард набрал четыре балла (4+4). В финале на его счету одна заброшенная шайба.

 

 
 
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал свое участие в финале Рождественского турнира.
 
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