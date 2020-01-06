Михаил Грабовский: «Играть в финале лучше, чем играть... не в финале»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского Михаил Грабовский прокомментировал свое участие в финале Рождественского турнира. Напомним, что наставник покинул по ходу встречи игру «зубров» с (1:5), чтобы поучаствовать в борьбе за титул.

«К сожалению, матч неудачный был и настроение немножко подпорченное (Прим – о игре против «Куньлуня»). Играть в финале лучше, чем играть... не в финале. Для меня это непросто, потому что я уже не играл много времени. Для меня это пятая-шестая игра, не так просто выходить.

Я очень рад играть, почувствовать снова эти эмоции. Очень соскучился. Для меня любая возможность забить гол и отдать передачу – огромное счастье», – заключил Грабовский.

На турнире форвард набрал четыре балла (4+4). В финале на его счету одна заброшенная шайба.