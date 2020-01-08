Начальник научно-методического отдела БФБ: «Когда может вырасти новый Фуркад? Лет 10-13 нужно как минимум»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник научно-методического отдела федерации биатлона Ирина Рыбина рассказала о подготовке талантливых юных спортсменов в рамках экспериментальной группы. Чтобы их найти, по стране ездила передвижная лаборатория, с помощью тестов обследовавшая детей по разным параметрам.

– Председатель федерации Андриан Цибульский говорил, что экспериментальная группа будет воспитывать спортсменов уровня Фуркада и Домрачевой .

– Конечно. Если мы будем преследовать задачи воспитать спортсменов, финиширующих в седьмом десятке, какой смысл в программе? Мы ищем будущих Фуркадов и Домрачевых.

– Эксперимент стартовал в 2016 году. Через сколько лет благодаря этой программе появятся звезды?

– Сейчас ученикам по 13-14 лет. Когда может вырасти новый Фуркад? Лет 10-13 нужно как минимум. Но сперва, как мы рассчитываем, спортсмен должен показывать высокие результаты на юниорских соревнованиях, – сказала Рыбина.

Как в Беларуси ищут детей с «биологическим потенциалом», чтобы вырастить новых Домрачеву и Фуркада