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Начальник научно-методического отдела БФБ: «Когда может вырасти новый Фуркад? Лет 10-13 нужно как минимум»
09.01.2020 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник научно-методического отдела
– Председатель федерации Андриан Цибульский говорил, что экспериментальная группа будет воспитывать спортсменов уровня Фуркада и
– Конечно. Если мы будем преследовать задачи воспитать спортсменов, финиширующих в седьмом десятке, какой смысл в программе? Мы ищем будущих Фуркадов и Домрачевых.
– Эксперимент стартовал в 2016 году. Через сколько лет благодаря этой программе появятся звезды?
– Сейчас ученикам по 13-14 лет. Когда может вырасти новый Фуркад? Лет 10-13 нужно как минимум. Но сперва, как мы рассчитываем, спортсмен должен показывать высокие результаты на юниорских соревнованиях, – сказала Рыбина.
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Начальник научно-методического отдела БФБ: «Когда может вырасти новый Фуркад? Лет 10-13 нужно как минимум»
Начальник научно-методического отдела Белорусской федерации биатлона Ирина Рыбина рассказала о подготовке талантливых юных спортсменов в рамках...
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