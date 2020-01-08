Кубок мира. Спринт. Алимбекова упала на первом круге и промахнулась 4 раза на лежке

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе промахнулась 4 раза на первом огневом рубеже. На стойке спортсменка не попала в цель еще один раз.

Отметим, что 24-летняя Алимбекова упала на первом круге.

В общем зачете белоруска занимает 60-ю строчку.

У Алимбековой валится сезон: страдает на лыжне, жалуется на хроническую травму и со слезами извиняется перед фанатами