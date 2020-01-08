|
Кубок мира. Спринт. Алимбекова упала на первом круге и промахнулась 4 раза на лежке
09.01.2020 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
Отметим, что 24-летняя Алимбекова упала на первом круге.
В общем зачете белоруска занимает 60-ю строчку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе промахнулась 4 раза на первом огневом рубеже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)