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Юрий Шевцов: «Игроки сборной Беларуси были слишком мотивированы, допустили много ошибок. Хорваты победили заслуженно»

11.01.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от команды Хорватии (23:31) в матче предварительного раунда чемпионата Европы-2020.

«В матче с хорватами мы не сыграли в тот гандбол, в который хотели сыграть. Это главная проблема. Игроки были слишком мотивированы и допустили много ошибок. Опыт сборной Хорватии также сыграл свою роль, соперники добились заслуженной победы», – сказал Шевцов.

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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от команды Хорватии (23:31) в матче предварительного раунда чемпионата Европы-2020.
 
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Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»
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