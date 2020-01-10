Юрий Шевцов: «Игроки сборной Беларуси были слишком мотивированы, допустили много ошибок. Хорваты победили заслуженно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от команды Хорватии (23:31) в матче предварительного раунда чемпионата Европы-2020.

«В матче с хорватами мы не сыграли в тот гандбол, в который хотели сыграть. Это главная проблема. Игроки были слишком мотивированы и допустили много ошибок. Опыт сборной Хорватии также сыграл свою роль, соперники добились заслуженной победы», – сказал Шевцов.

Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»