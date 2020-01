Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» уволен со своего поста.

Сегодня специалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.

По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.