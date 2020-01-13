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14.01.2020 02:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уволен со своего поста.

Сегодня специалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.

По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.

Ранее «Барселона» не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В Ла Лиге команда идет на 1-м месте, однако имеет равное количество очков с «Реалом» (40) и опережает мадридский клуб лишь по дополнительным показателям.

55-летний Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые провели 163 официальных матча, одержав 108 побед (66,25%), 35 раз сыграв вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%). «Барселона» при Вальверде дважды стала чемпионом Испании, по разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах

 

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уволен со своего поста.
 
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