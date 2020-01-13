Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» уволен со своего поста.

Сегодня специалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.

По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Ранее не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В Ла Лиге команда идет на 1-м месте, однако имеет равное количество очков с «Реалом» (40) и опережает мадридский клуб лишь по дополнительным показателям.

55-летний Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые провели 163 официальных матча, одержав 108 побед (66,25%), 35 раз сыграв вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%). «Барселона» при Вальверде дважды стала чемпионом Испании, по разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах