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14.01.2020 02:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны»
Сегодня специалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.
По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.
Ранее
55-летний Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые провели 163 официальных матча, одержав 108 побед (66,25%), 35 раз сыграв вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%). «Барселона» при Вальверде дважды стала чемпионом Испании, по разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
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