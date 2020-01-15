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Илья Шкурин: «Гончаренко верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат»

15.01.2020 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями о команде.

- С кем-нибудь из ребят уже успел познакомиться

– Только по телевизору был знаком заочно. Видел игры, а так не особо. Не было времени.

- Виктор Михайлович какие-то напутственные слова говорил?

– Нет. Но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат, – сказал Шкурин в эфире «PFC CSKA Moscow».  

«Гончаренко сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА». Агент – о самом громком переходе белорусского межсезонья

 
Теги: знакомства
 
 
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Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями о команде.
 
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