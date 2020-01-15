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Илья Шкурин: «Гончаренко верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат»
15.01.2020 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок ЦСКА
- С кем-нибудь из ребят уже успел познакомиться?
– Только по телевизору был знаком заочно. Видел игры, а так не особо. Не было времени.
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– Нет. Но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат, – сказал Шкурин в эфире «
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Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями о команде.
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