Илья Шкурин: «Гончаренко верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями о команде.

- С кем-нибудь из ребят уже успел познакомиться?

– Только по телевизору был знаком заочно. Видел игры, а так не особо. Не было времени.

- Виктор Михайлович какие-то напутственные слова говорил?

– Нет. Но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат, – сказал Шкурин в эфире « PFC CSKA Moscow ».

«Гончаренко сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА». Агент – о самом громком переходе белорусского межсезонья