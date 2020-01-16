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Появлися проект цифрового календаря чемпионата Беларуси-2020. Начало сезона запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря
16.01.2020 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В распоряжении Tribuna.com появился проект цифрового календаря ЧБ-2020 в высшей лиге.
Согласно ему, начало чемпионата запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря. Матч за Суперкубок планируется провести 4 марта.
Отметим, что в календаре не предусмотрен перерыв в чемпионате на время Евро-2020.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионат начался 29 марта, а последний тур был сыгран 1 декабря.
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Появлися проект цифрового календаря чемпионата Беларуси-2020. Начало сезона запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря
В распоряжении Tribuna.com появился проект цифрового календаря ЧБ-2020 в высшей лиге.
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