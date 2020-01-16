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Появлися проект цифрового календаря чемпионата Беларуси-2020. Начало сезона запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря

16.01.2020 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В распоряжении Tribuna.com появился проект цифрового календаря ЧБ-2020 в высшей лиге.

Согласно ему, начало чемпионата запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря. Матч за Суперкубок планируется провести 4 марта.

Появлися проект цифрового календаря чемпионата Беларуси-2020. Начало сезона запланировано на 19 марта, окончание – на 5 декабря

Отметим, что в календаре не предусмотрен перерыв в чемпионате на время Евро-2020.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионат начался 29 марта, а последний тур был сыгран 1 декабря.

 
 
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