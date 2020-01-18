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И.о. директора «Химика» и «договорняках»: «Некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами»
18.01.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполняющий обязанности директора
«Для нас это был шок. Мы сидим на скамейке, седеем, теряем годы жизни, переживая за результат, а они все знают заранее. Да еще и люди, с которыми не первый год работаешь… Я просто некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами… И, оказывается, могут сделать такое.
Если бы наш клуб был с другими финансовыми возможностями, то эти люди сразу были бы уволены. И разбирались бы сами. Но нам нужно было доигрывать чемпионат. Поэтому пришлось работать до конца. Без них мы бы не смогли закончить. На последнюю игру с
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И.о. директора «Химика» и «договорняках»: «Некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами»
Исполняющий обязанности директора «Химика» Виктор Цыбульский высказался о том, что футболисты клуба участвовали в договорных матчах.
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