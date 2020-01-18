И.о. директора «Химика» и «договорняках»: «Некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами»

Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности директора Виктор Цыбульский высказался о том, что футболисты клуба участвовали в договорных матчах.

«Для нас это был шок. Мы сидим на скамейке, седеем, теряем годы жизни, переживая за результат, а они все знают заранее. Да еще и люди, с которыми не первый год работаешь… Я просто некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами… И, оказывается, могут сделать такое.

Если бы наш клуб был с другими финансовыми возможностями, то эти люди сразу были бы уволены. И разбирались бы сами. Но нам нужно было доигрывать чемпионат. Поэтому пришлось работать до конца. Без них мы бы не смогли закончить. На последнюю игру с поехало 13 человек. Не было толком замен», – сказал Цыбульский.