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И.о. директора «Химика» и «договорняках»: «Некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами»

18.01.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности директора «Химика» Виктор Цыбульский высказался о том, что футболисты клуба участвовали в договорных матчах.

«Для нас это был шок. Мы сидим на скамейке, седеем, теряем годы жизни, переживая за результат, а они все знают заранее. Да еще и люди, с которыми не первый год работаешь… Я просто некоторых не мог там представить. Они на поле чуть ли не головой в подкаты шли, играли на уколах, с травмами… И, оказывается, могут сделать такое.

Если бы наш клуб был с другими финансовыми возможностями, то эти люди сразу были бы уволены. И разбирались бы сами. Но нам нужно было доигрывать чемпионат. Поэтому пришлось работать до конца. Без них мы бы не смогли закончить. На последнюю игру с «Нафтаном» поехало 13 человек. Не было толком замен», – сказал Цыбульский.

Договорняки катали 9 игроков «Химика». Это очень странная команда, которая 27 лет играла только в Д2

 
 
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Исполняющий обязанности директора «Химика» Виктор Цыбульский высказался о том, что футболисты клуба участвовали в договорных матчах.
 
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