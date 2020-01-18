Филипп Войтехович: «Что в Швеции знают о Беларуси? Думают, что это часть России, ну или что это где-то возле России»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер молодежной сборной Беларуси, выступающий сейчас в шведском миноре, рассказал о жизни за рубежом.

– Чем тебе так нравится Швеция?

– Я просто как-то приехал и остался – вот и все. Просто Швеция лучше Беларуси по всем показателям.

– Все знают, что Швеция в топе стран по уровню жизни. Кайфуешь?

– Ну да. Что такое уровень жизни? Это уровень зарплат. У нас учителя или другие государственные работники имеют низкие зарплаты, в Швеции – высокие, даже очень высокие. Учителя живут очень хорошо, многое себе могут позволить. Как ни крути, финансы – это главное. Впрочем, мне кажется, в любой стране можно шевелиться и зарабатывать. Все зависит от конкретного человека.

– Есть то, что тебе особенно нравится и особенно не нравится в Швеции?

– Ну мне много чего не нравится. Но прям такого, чтобы я ходил с супернедовольным видом, не было. В Швеции я долго живу, и мне кажется, что тут все так, как и должно быть. Я привык к шведскому менталитету, к тому, как в этой стране все устроено. Для меня этот уровень жизни – норма. Сложно выделить что-то резко хорошее или плохое.

– Что в Швеции знают о Беларуси?

– Наверное, ничего. Думают, что это часть России, ну или что это где-то возле России. Если говорить по-шведски, то Россия – это Ryssland, а Беларусь – Vitryssland. То есть разница вот в этой приставке. Дословном мы «Белая Россия». Ну, Россия и Россия, – сказал Войтехович .