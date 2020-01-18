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Филипп Войтехович: «Что в Швеции знают о Беларуси? Думают, что это часть России, ну или что это где-то возле России»
18.01.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер молодежной сборной Беларуси, выступающий сейчас в шведском миноре,
– Чем тебе так нравится Швеция?
– Я просто как-то приехал и остался – вот и все. Просто Швеция лучше Беларуси по всем показателям.
– Все знают, что Швеция в топе стран по уровню жизни. Кайфуешь?
– Ну да. Что такое уровень жизни? Это уровень зарплат. У нас учителя или другие государственные работники имеют низкие зарплаты, в Швеции – высокие, даже очень высокие. Учителя живут очень хорошо, многое себе могут позволить. Как ни крути, финансы – это главное. Впрочем, мне кажется, в любой стране можно шевелиться и зарабатывать. Все зависит от конкретного человека.
– Есть то, что тебе особенно нравится и особенно не нравится в Швеции?
– Ну мне много чего не нравится. Но прям такого, чтобы я ходил с супернедовольным видом, не было. В Швеции я долго живу, и мне кажется, что тут все так, как и должно быть. Я привык к шведскому менталитету, к тому, как в этой стране все устроено. Для меня этот уровень жизни – норма. Сложно выделить что-то резко хорошее или плохое.
– Что в Швеции знают о Беларуси?
– Наверное, ничего. Думают, что это часть России, ну или что это где-то возле России. Если говорить по-шведски, то Россия – это Ryssland, а Беларусь – Vitryssland. То есть разница вот в этой приставке. Дословном мы «Белая Россия». Ну, Россия и Россия, – сказал
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Филипп Войтехович: «Что в Швеции знают о Беларуси? Думают, что это часть России, ну или что это где-то возле России»
Экс-голкипер молодежной сборной Беларуси, выступающий сейчас в шведском миноре, Филипп Войтехович рассказал о жизни за рубежом.
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