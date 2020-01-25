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Товарищеские матчи. БАТЭ против «Витебска»

25.01.2020 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.

Товарищеские матчи

БАТЭВитебск – 0:0 (1-й тайм)

25 января, 13.00. Минск, воздухоопорный манеж АБФФ

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Волков, Копитович, Малькевич, Бага, Яблонский, Виллумссон, Милич, Скавыш, Мукам.

«Витебск»: Сороко, Сезар, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Калугин, Каленчук, Гуренко, Теверов, Русак, Сильва.

Торпедо-БелАЗ – Молодечно

25 января, 12.00. Жодино, стадион «Торпедо»

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.
 
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