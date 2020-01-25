Товарищеские матчи. БАТЭ против «Витебска»

Источник материала:
Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.
Товарищеские матчи
25 января, 13.00. Минск, воздухоопорный манеж АБФФ
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Волков, Копитович, Малькевич, Бага, Яблонский, Виллумссон, Милич, Скавыш, Мукам.
«Витебск»: Сороко, Сезар, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Калугин, Каленчук, Гуренко, Теверов, Русак, Сильва.
25 января, 12.00. Жодино, стадион «Торпедо»
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Теги
: Витебск
, Минск
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Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.