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Сергей Ясинский: «Мы ищем не просто хороших футболистов, а еще и белорусских. Белорусы сегодня в цене из-за лимита»

25.01.2020 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после спарринга с БАТЭ (1:2) порассуждал о селекционной политике.

- Как оцените спарринг?

– Результат какой есть, такой есть. Спарринг очень интересный, очень важный, очень своевременный. И соперник хороший. Во-первых, мы просмотрели новичков. Одни выглядели неплохо, другие — пока не очень. На следующей неделе у нас турнир в Жодино, у ребят есть время и возможности исправить ошибки, доказать свою состоятельность. Во-вторых, это важный этап подготовки. В первом тайме играл основной состав, и он выглядел достаточно неплохо. Конечно, кондиции у ребят разные: кто-то быстрее набирает форму, кто-то — медленнее. Плюс команда у нас фактически новая: за два года из состава потеряли десять человек. Считай, команда обновилась на сто процентов. Нужно много работать над сыгранностью. В общем, провели отличный спарринг, в котором меня больше беспокоит не счет, но содержание. А оно очень неплохое. Думал, будет хуже.

- Как оцените игру новичков?

– Очень хорошо, оставили приятное впечатление. Мы же их не с неба брали — изучали, анализировали... И они свою состоятельность доказали, выглядели довольно убедительно. Я доволен их действиями.

- Диего Сантос неплохо выглядел. Что скажете персонально по нему?

– Это наша надежда и опора. Я и другими футболистами доволен, особенно теми, кто играл в первой трети игры. Большинством из тех, кто во второй трети. И многими — из заключительной. Ну а Диего — наша надежда. Парень молодой, только адаптировался к европейскому футболу, ему тяжеловато. Со взрослой командой проходит свою первую предсезонку. Ему нелегко в физическом плане, но он терпит, работает. У него огромный потенциал. Наша задача — раскрыть этот потенциал, сделать из него хорошего нападающего.

- Вы просматриваете немало игроков с белорусскими паспортами...

– Вы же знаете, у нас есть лимиты. Мы ищем не просто хороших футболистов, а еще и белорусских. В этом году команда потеряла много белорусов, которые перешли в другие клубы, более состоятельные. Я имею в виду не в плане денег, а в те клубы, которые борются за более высокие места. В общем, ребята пошли на повышение, и этот пробел нам нужно компенсировать. Белорусы сегодня в цене из-за лимита. На вес золота: клубы за ними гоняются, охотятся. Нам тоже нужны белорусские футболисты.

- Какие конкретно позиции хотите усилить?

– Некоторые позиции мы уже усилили и даже продублировали. Но, наверное, проблема флангового игрока еще актуальна. Особенно в связи с лимитом. Потому что хороших игроков у нас достаточно, но в распоряжении легионеров больше, больше чем белорусов. Важны позиции, которые могли бы закрыть белорусы. Поэтому фланговый игрок с белорусским паспортом — актуально.

- В оборону или полузащиту?

– И туда, и туда, – сказал Ясинский.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после спарринга с БАТЭ (1:2) порассуждал о селекционной политике.
 
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