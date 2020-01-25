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«Барса» предложила 80 млн евро за Бен-Йеддера, «Монако» отказался продавать форварда (Foot Mercato)
25.01.2020 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Foot Mercato, представители каталонского клуба встретились с руководством
Руководство монегасков отказало «Барсе», так как не хочет продавать своего лучшего бомбардира зимой.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые интересуются форвардом «Валенсии» Родриго и нападающим «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Бен-Йеддер в нынешнем сезоне Лиги 1 забил 14 голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах. Его статистику можно изучить здесь.
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«Барселона» продолжает искать нового нападающего.
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