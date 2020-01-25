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Australian Open. 1/8 финала. Джокович сыграет со Шварцманом, Федерер встретится с Фучовичем

25.01.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье Новак Джокович и Роджер Федерер проведут матчи 1/8 финала Australian Open.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Диего Шварцман (Аргентина)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
26 января, 06.00
Онлайн матча

Мартон Фучович (Венгрия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
26 января, 12.30
Онлайн матча

Милош Раонич (Канада)  Марин Чилич (Хорватия)
6:4|3:0
Дата проведения
26 января, 05.00
Онлайн матча

Теннис Сандгрен (США)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
26 января, 08.00
Онлайн матча

 
 
Ссылка на источник 44
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В воскресенье Новак Джокович и Роджер Федерер проведут матчи 1/8 финала Australian Open.
 
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