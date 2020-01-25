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Australian Open. 1/8 финала. Джокович сыграет со Шварцманом, Федерер встретится с Фучовичем
25.01.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье Новак Джокович и Роджер Федерер проведут матчи 1/8 финала Australian Open.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
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В воскресенье Новак Джокович и Роджер Федерер проведут матчи 1/8 финала Australian Open.
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