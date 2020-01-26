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НБА. «Юта» обыграла «Даллас», «Филадельфия» нанесла поражение «Лейкерс» и другие результаты

26.01.2020 07:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

Юта – Даллас 112:107 (25:36, 30:22, 25:26, 32:23)
Дата проведения
26 января, 01.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Митчелл (25 + 8 подборов + 5 потерь), Богданович (23), Гобер (22 + 17 подборов + 5 блок-шотов), О'Нил (12 + 7 подборов), Инглс (9)  старт; Конли (6), Ньянг (6), Кларксон (5), Брэдли (4 + 9 подборов).
Даллас
Дончич (25 + 7 передач), Сет Карри (19), Порзингис (15), Хардуэй (11), Финни-Смит (9 + 10 подборов)  старт; Райт (11 + 8 подборов), Клебер (8), Джексон (5), Брансон (2), Марьянович (2).

Детройт – Бруклин 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)
Дата проведения
26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Роуз (27 + 6 передач), Драммонд (20 + 21 подбор), Михайлюк (19), Браун (17), Думбуя (0)  старт; Вуд (10), Гэллоуэй (8 + 7 подборов), М-ф Моррис (6), Кинг (4), Боун (0).
Бруклин
Ирвинг (45 + 7 передач), Аллен (20 + 15 подборов + 4 блок-шота), Харрис (16), Принс (6), Темпл (4)  старт; Леверт (11), Динуидди (10), Чендлер (7 + 7 подборов), Клэкстон (2).

Миннесота – Оклахома-Сити 104:113 (22:28, 26:24, 24:39, 32:22)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (37 + 8 подборов + 6 передач), Уиггинс (22), Напьер (10 + 10 подборов + 13 передач), Ковингтон (10), Калвер (5)  старт; Бэйтс-Диоп (11), Окоги (5), Маклафлин (2), Рид (2), Крэбб (0), Дженг (0).
Оклахома-Сити
Пол (25 + 10 передач), Бэйзли (15), Гилджес-Александер (11 + 7 подборов), Дорт (10), Адамс (0 + 4 блок-шота)  старт; Шредер (26), Мускала (11), Диалло (10 + 10 подборов), Бертон (5).

Кливленд – Чикаго 106:118 (31:25, 26:34, 19:40, 30:19)
Дата проведения
26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Лав (20 + 11 подборов), Секстон (18), Осман (18 + 6 передач), Гарлэнд (13), Томпсон (7 + 7 подборов + 6 передач)  старт; Нэнс (15 + 11 подборов), Хенсон (7), Экзам (4), Маккинни (4), Деллаведова (0).
Чикаго
Лавин (44 + 10 подборов + 8 передач), Саторански (19 + 6 передач), Янг (11), Данн (10), Корнет (6)  старт; Арчидиаконо (9), Уайт (8), Хатчисон (8), Валентайн (3), Фелисио (0).

Филадельфия – Лейкерс 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18)
Дата проведения
26 января, 04.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Харрис (29 + 8 подборов), Симмонс (28 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хорфорд (16), Милтон (7 + 9 подборов), Тайбулл (6 + 5 перехватов)  старт; Нето (9), Коркмаз (9), Эннис (2), Скотт (2), Берк (0), Смит (0), Болден (0).
Лейкерс
Дэвис (31 + 7 подборов + 5 потерь), Джеймс (29 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь), Брэдли (7), Грин (2), Ховард (2)  старт; Колдуэлл-Поуп (7), Карузо (4 + 6 перехватов), Кузма (4), Дадли (3), Рондо (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
 
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