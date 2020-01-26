|
НБА. «Юта» обыграла «Даллас», «Филадельфия» нанесла поражение «Лейкерс» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
26 января, 01.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (25 + 8 подборов + 5 потерь),
Богданович (23),
Гобер (22 + 17 подборов + 5 блок-шотов),
О'Нил (12 + 7 подборов),
Инглс (9) старт;
Конли (6),
Ньянг (6),
Кларксон (5),
Брэдли (4 + 9 подборов).
- Даллас
-
Дончич (25 + 7 передач),
Сет Карри (19),
Порзингис (15),
Хардуэй (11),
Финни-Смит (9 + 10 подборов) старт;
Райт (11 + 8 подборов),
Клебер (8),
Джексон (5),
Брансон (2),
Марьянович (2).
- Дата проведения
-
26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Роуз (27 + 6 передач),
Драммонд (20 + 21 подбор),
Михайлюк (19),
Браун (17),
Думбуя (0) старт;
Вуд (10),
Гэллоуэй (8 + 7 подборов),
М-ф Моррис (6),
Кинг (4),
Боун (0).
- Бруклин
-
Ирвинг (45 + 7 передач),
Аллен (20 + 15 подборов + 4 блок-шота),
Харрис (16),
Принс (6),
Темпл (4) старт;
Леверт (11),
Динуидди (10),
Чендлер (7 + 7 подборов),
Клэкстон (2).
- Дата проведения
-
26 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (37 + 8 подборов + 6 передач),
Уиггинс (22),
Напьер (10 + 10 подборов + 13 передач),
Ковингтон (10),
Калвер (5) старт;
Бэйтс-Диоп (11),
Окоги (5),
Маклафлин (2),
Рид (2),
Крэбб (0),
Дженг (0).
- Оклахома-Сити
-
Пол (25 + 10 передач),
Бэйзли (15),
Гилджес-Александер (11 + 7 подборов),
Дорт (10),
Адамс (0 + 4 блок-шота) старт;
Шредер (26),
Мускала (11),
Диалло (10 + 10 подборов),
Бертон (5).
- Дата проведения
-
26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Лав (20 + 11 подборов),
Секстон (18),
Осман (18 + 6 передач),
Гарлэнд (13),
Томпсон (7 + 7 подборов + 6 передач) старт;
Нэнс (15 + 11 подборов),
Хенсон (7),
Экзам (4),
Маккинни (4),
Деллаведова (0).
- Чикаго
-
Лавин (44 + 10 подборов + 8 передач),
Саторански (19 + 6 передач),
Янг (11),
Данн (10),
Корнет (6) старт;
Арчидиаконо (9),
Уайт (8),
Хатчисон (8),
Валентайн (3),
Фелисио (0).
- Дата проведения
-
26 января, 04.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Харрис (29 + 8 подборов),
Симмонс (28 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Хорфорд (16),
Милтон (7 + 9 подборов),
Тайбулл (6 + 5 перехватов) старт;
Нето (9),
Коркмаз (9),
Эннис (2),
Скотт (2),
Берк (0),
Смит (0),
Болден (0).
- Лейкерс
-
Дэвис (31 + 7 подборов + 5 потерь),
Джеймс (29 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь),
Брэдли (7),
Грин (2),
Ховард (2) старт;
Колдуэлл-Поуп (7),
Карузо (4 + 6 перехватов),
Кузма (4),
Дадли (3),
Рондо (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
-
Редкое в Беларуси животное «угодило» в фотоловушку. Вот так оно выглядит
11:40, Газета Авангард
-
Часть улицы 60 лет Октября в Пинске закроют на полгода
09:04, Полесская правда
-
Летевший из Минска в Мюнхен самолет развернулся под Вроцлавом и совершил посадку в Гродно. Что известно
15:14, Tut.by
-
«Сбил с ног, наступил на живот». Конфликт между директором кадетского училища и учеником дошел до суда
09:51, Tut.by
-
Наталья Эйсмонт рассказала, в какой деревне и для кого колол дрова президент
17:25, Tut.by
-
«На улице многие пьют, чтобы заглушить страх». В выходные студентка меда ходит лечить бездомных
12:15, Tut.by
-
Студентом быть весело? А вы попробуйте выжить в нашей игре
12:00, Tut.by
-
Чемпионат Испании. «Барселона» уступила «Валенсии», «Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью
20:05, Tribuna.com
-
В провинции Хубэй ограничили выезд из-за коронавируса. Наши дипломаты готовы помочь с выездом белорусам
16:04, Tut.by
-
Крэйг Вудкрофт: «С задачей развития молодых игроков и прививания им игры на таком уровне, чтобы они были готовы работать на уровне КХЛ, думаю, мы справились»
20:33, Tribuna.com
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|