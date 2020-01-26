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Минспорта Украины: «Не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с Россией»
26.01.2020 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министерство культуры, молодежи и спорта и
«От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.
Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной.
Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором», – написано в обращении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Вчера о
Напомним, что ранее председатель БФГ Владимир Коноплев
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Минспорта Украины: «Не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с Россией»
Министерство культуры, молодежи и спорта и Федерация гандбола Украины опровергли информацию о возможной подаче совместной заявки Украины и России на проведение...
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