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Минспорта Украины: «Не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с Россией»

26.01.2020 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министерство культуры, молодежи и спорта и Федерация гандбола Украины опровергли информацию о возможной подаче совместной заявки Украины и России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

«От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.

Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной.

Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором», – написано в обращении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Вчера о возможности совместного проведения Евро-2026 Украиной, Россией и Беларусью заявлял президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Напомним, что ранее председатель БФГ Владимир Коноплев говорил о возможной подаче совместной заявки Беларуси, Польши и Литвы для проведения мужского гандбольного чемпионата Европы 2026 года.

 
 
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Министерство культуры, молодежи и спорта и Федерация гандбола Украины опровергли информацию о возможной подаче совместной заявки Украины и России на проведение...
 
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