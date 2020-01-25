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Кике Сетьен: «У «Барселоны» много передач ради передач. С отношением к делу проблем нет»
25.01.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У нас не было проблем с отношением к делу. Я видел, что игроки в порядке, что они сосредоточены. Но мы недостаточно хорошо выбирали позиции, не понимали некоторые вещи, а соперник лишь прибавлял. Это стоило нам очков.
У нас было много бессмысленных пасов, передач ради передач. Наши возможности угрожать их воротам были ограничены.
Никому не понравилось то, чему мы сегодня стали свидетелями.
Наше главное достижение в первом тайме – уйти на перерыв без пропущенного гола. Во втором тайме мы играли немного лучше, но недостаточно хорошо.
Правильный выбор позиции и бдительность – это важные части работы в защите, которые многое определяют. «Валенсия» – отличная команда, несколько раз она здорово выходила из-под давления, и в ней играют опасные футболисты», – отметил Сетьен.
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о матче 21-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:2).
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