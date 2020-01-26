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Australian Open. Пары. Саснович и Кужмова вышли в 1/8 финала

26.01.2020 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Александра Саснович (46, WTA) в паре с Викторией Кужмовой (Словакия, 30) прошли казахстанский дуэт Зарина Дияс (73) / Елена Рыбакина (26) – 6:4, 7:5.

В 1/8 финала белорусско-словацкая пара встретится с Тимеей Бабош (88, Венгрия) и Кристиной Младенович (41, Франция).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

1/16 финала

Александра Саснович (Беларусь) / Виктория Кужмова (Словакия) – Зарина Дияс (Казахстан) / Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 7:5.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (46, WTA) в паре с Викторией Кужмовой (Словакия, 30) прошли казахстанский дуэт Зарина Дияс (73) / Елена Рыбакина (26) – 6:4, 7:5.
 
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