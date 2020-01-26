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Australian Open. Пары. Саснович и Кужмова вышли в 1/8 финала
26.01.2020 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
В 1/8 финала белорусско-словацкая пара встретится с Тимеей Бабош (88, Венгрия) и Кристиной Младенович (41, Франция).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
1/16 финала
Александра Саснович (Беларусь) /
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (46, WTA) в паре с Викторией Кужмовой (Словакия, 30) прошли казахстанский дуэт Зарина Дияс (73) / Елена Рыбакина (26) – 6:4, 7:5.
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