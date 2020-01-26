Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

В Минске завершился женский чемпионат Европы по индорхоккею. Турнир выиграла сборная Беларуси.

Финал

Беларусь – Нидерланды – 1:1 (4:3 бул)

Отметим, что наша команда уступала 0:1, но за 16 секунд до конца основного времени матча сравняла счет. Это седьмое попадание в медали сборной Беларуси за последние девять ЧЕ – в сумме белоруски завоевали одно золото, два серебра и четыре бронзы. Также сборная отобралась на ЧМ-2021.

В матче за третье место Чехия обыграла Германию в серии буллитов – 2:1 (основное время – 2:2).