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Владислав Климович перешел в минское «Динамо»

28.01.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Владислав Климович стал игроком минского «Динамо».

До этого футболист выступал за «Торпедо-БелАЗ».

23-летний Климович провел в жодинском клубе два сезона, принял участие в 56 матчах чемпионата страны, отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

Владислав Климович является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, в возрасте 17-ти лет подписал контракт с борисовским БАТЭ. 

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник Владислав Климович стал игроком минского «Динамо».
 
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