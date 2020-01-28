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Владислав Климович перешел в минское «Динамо»
28.01.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Владислав Климович стал игроком минского
До этого футболист выступал за «Торпедо-БелАЗ».
23-летний Климович провел в жодинском клубе два сезона, принял участие в 56 матчах чемпионата страны, отметился 8 голами и 6 результативными передачами.
Владислав Климович является воспитанником столичной школы СДЮШОР-5, в возрасте 17-ти лет подписал контракт с борисовским БАТЭ.
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Полузащитник Владислав Климович стал игроком минского «Динамо».
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