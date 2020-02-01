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НБА. «Хьюстон» победил «Даллас», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи 

01.02.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Хьюстон» на своей площадке принимает «Даллас». «Лейкерс» впервые после трагедии сыграют с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Торонто 92:105 (20:30, 27:30, 22:18, 23:27)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Роуз (21), Драммонд (20 + 20 подборов + 5 потерь), Михайлюк (13), Снелл (6), Макер (1)  старт; М-ф Моррис (9), Джексон (8), Вуд (7), Браун (4), Гэллоуэй (3).
Торонто
Сиакам (30 + 7 подборов), Ибака (21 + 5 потерь), Ванвлит (16 + 8 подборов + 9 передач), Лаури (7 + 6 передач), Ануноби (6)  старт; Пауэлл (12 + 7 подборов), Буше (8 + 7 подборов), Дэвис (5), Томас (0), Маккоу (0), Уотсон (0), Бриссетт (0), Джонсон (0).

Бруклин – Чикаго 133:118 (35:23, 38:34, 30:39, 30:22)
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Ирвинг (54), Принс (16 + 8 подборов), Аллен (12), Темпл (11), Харрис (5)  старт; Динуидди (20 + 7 передач), Джордан (6 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (4), Леверт (3 + 6 передач), Чендлер (2), Мартин (0), Куруц (0).
Чикаго
Лавин (22 + 8 передач), Корнет (19), Саторански (15 + 8 передач), Янг (14), Данн (0)  старт; Харрисон (12), Уайт (11), Хатчисон (8 + 9 подборов), Валентайн (7), Арчидиаконо (6), Фелисио (4), Мокока (0).

Хьюстон – Даллас 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36)
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (35 + 16 подборов + 6 передач), Уэстбрук (32 + 9 передач), Гордон (17), Хауз (14), Такер (6)  старт; Маклемор (13), Риверс (9), Сефолоша (2).
Даллас
Порзингис (35 + 12 подборов), Хардуэй (15), Финни-Смит (12 + 8 подборов), Бареа (11 + 9 передач), Брокхофф (9)  старт; Сет Карри (16), Райт (10), Брансон (7), Клебер (4 + 4 блок-шота), Коули-Стайн (2), Джексон (0).

Новый Орлеан – Мемфис 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25)
Дата проведения
1 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Уильямсон (24), Ингрэм (20 + 7 подборов), Болл (19 + 8 передач + 6 потерь), Холидэй (18 + 6 передач), Фэйворс (7 + 10 подборов)  старт; Редик (16), Харт (11 + 11 подборов), Мур (10), Мелли (10), Хэйс (4), Джексон (0), Александер-Уокер (0).
Мемфис
Валанчюнас (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Морэнт (16), Краудер (15), Брукс (10), Хилл (6)  старт; Андерсон (14), Джош Джексон (13), Джонс (10), Мелтон (7), Кончар (2), Ватанабе (0).

Милуоки – Денвер 115:127 (43:35, 24:25, 24:40, 24:27)
Дата проведения
1 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов + 9 передач), Миддлтон (24 + 9 передач), Бледсоу (15 + 7 передач), Мэттьюз (9), Т. Адетокумбо (4)  старт; Коннотон (8 + 10 подборов), Б. Лопес (8), Браун (5 + 7 подборов), Р. Лопес (5), Корвер (3), Ильясова (3).
Денвер
Бартон (24 + 7 подборов + 8 передач), Йокич (15 + 10 подборов + 9 передач), Моррис (14), Крэйг (11), Грант (10 + 7 блок-шотов)  старт; Бизли (16), Портер (15 + 11 подборов), Эрнангомес (12), Дозьер (10).

Финикс – Оклахома-Сити 107:111 (27:25, 25:28, 29:26, 26:32)
Дата проведения
1 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (27 + 7 потерь), Убре (27 + 12 подборов), Эйтон (16), Рубио (8 + 7 передач), Бриджес (2)  старт; Джером (9), Т. Джонсон (9), Картер (5), Диалло (4), К. Джонсон (0), Шарич (0).
Оклахома-Сити
Галлинари (27), Пол (20 + 10 передач), Гилджес-Александер (12 + 9 подборов), Дорт (8), Адамс (8)  старт; Шредер (24 + 6 передач), Ноэл (10 + 7 подборов), Надер (2), Диалло (0), Бэйзли (0).

Лейкерс – Портленд 96:103 (3 четверть)
Дата проведения
1 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Дэвис (32 + 11 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (14 + 8 передач + 5 потерь), Кузма (14 + 10 подборов), Брэдли (7), Макги (6), Ховард (6), Грин (5), Колдуэлл-Поуп (4), Кук (3), Дэниелс (3), Рондо (2), Карузо (0), Дадли (0).
Портленд
Лиллард (42 + 8 подборов + 8 передач), Уайтсайд (22 + 4 блок-шота), Макколлум (13), Литтл (8), Трент (7), Свэниган (5), Саймонс (4), Ариза (2 + 5 перехватов), Хезоня (0), Гэбриэл (0).

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
 
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