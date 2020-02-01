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НБА. «Хьюстон» победил «Даллас», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Хьюстон» на своей площадке принимает «Даллас». «Лейкерс» впервые после трагедии сыграют с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Роуз (21),
Драммонд (20 + 20 подборов + 5 потерь),
Михайлюк (13),
Снелл (6),
Макер (1) старт;
М-ф Моррис (9),
Джексон (8),
Вуд (7),
Браун (4),
Гэллоуэй (3).
- Торонто
-
Сиакам (30 + 7 подборов),
Ибака (21 + 5 потерь),
Ванвлит (16 + 8 подборов + 9 передач),
Лаури (7 + 6 передач),
Ануноби (6) старт;
Пауэлл (12 + 7 подборов),
Буше (8 + 7 подборов),
Дэвис (5),
Томас (0),
Маккоу (0),
Уотсон (0),
Бриссетт (0),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Ирвинг (54),
Принс (16 + 8 подборов),
Аллен (12),
Темпл (11),
Харрис (5) старт;
Динуидди (20 + 7 передач),
Джордан (6 + 8 подборов),
Луваву-Кабарро (4),
Леверт (3 + 6 передач),
Чендлер (2),
Мартин (0),
Куруц (0).
- Чикаго
-
Лавин (22 + 8 передач),
Корнет (19),
Саторански (15 + 8 передач),
Янг (14),
Данн (0) старт;
Харрисон (12),
Уайт (11),
Хатчисон (8 + 9 подборов),
Валентайн (7),
Арчидиаконо (6),
Фелисио (4),
Мокока (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 03.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (35 + 16 подборов + 6 передач),
Уэстбрук (32 + 9 передач),
Гордон (17),
Хауз (14),
Такер (6) старт;
Маклемор (13),
Риверс (9),
Сефолоша (2).
- Даллас
-
Порзингис (35 + 12 подборов),
Хардуэй (15),
Финни-Смит (12 + 8 подборов),
Бареа (11 + 9 передач),
Брокхофф (9) старт;
Сет Карри (16),
Райт (10),
Брансон (7),
Клебер (4 + 4 блок-шота),
Коули-Стайн (2),
Джексон (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Уильямсон (24),
Ингрэм (20 + 7 подборов),
Болл (19 + 8 передач + 6 потерь),
Холидэй (18 + 6 передач),
Фэйворс (7 + 10 подборов) старт;
Редик (16),
Харт (11 + 11 подборов),
Мур (10),
Мелли (10),
Хэйс (4),
Джексон (0),
Александер-Уокер (0).
- Мемфис
-
Валанчюнас (18 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Морэнт (16),
Краудер (15),
Брукс (10),
Хилл (6) старт;
Андерсон (14),
Джош Джексон (13),
Джонс (10),
Мелтон (7),
Кончар (2),
Ватанабе (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов + 9 передач),
Миддлтон (24 + 9 передач),
Бледсоу (15 + 7 передач),
Мэттьюз (9),
Т. Адетокумбо (4) старт;
Коннотон (8 + 10 подборов),
Б. Лопес (8),
Браун (5 + 7 подборов),
Р. Лопес (5),
Корвер (3),
Ильясова (3).
- Денвер
-
Бартон (24 + 7 подборов + 8 передач),
Йокич (15 + 10 подборов + 9 передач),
Моррис (14),
Крэйг (11),
Грант (10 + 7 блок-шотов) старт;
Бизли (16),
Портер (15 + 11 подборов),
Эрнангомес (12),
Дозьер (10).
- Дата проведения
-
1 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Букер (27 + 7 потерь),
Убре (27 + 12 подборов),
Эйтон (16),
Рубио (8 + 7 передач),
Бриджес (2) старт;
Джером (9),
Т. Джонсон (9),
Картер (5),
Диалло (4),
К. Джонсон (0),
Шарич (0).
- Оклахома-Сити
-
Галлинари (27),
Пол (20 + 10 передач),
Гилджес-Александер (12 + 9 подборов),
Дорт (8),
Адамс (8) старт;
Шредер (24 + 6 передач),
Ноэл (10 + 7 подборов),
Надер (2),
Диалло (0),
Бэйзли (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Дэвис (32 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Джеймс (14 + 8 передач + 5 потерь),
Кузма (14 + 10 подборов),
Брэдли (7),
Макги (6),
Ховард (6),
Грин (5),
Колдуэлл-Поуп (4),
Кук (3),
Дэниелс (3),
Рондо (2),
Карузо (0),
Дадли (0).
- Портленд
-
Лиллард (42 + 8 подборов + 8 передач),
Уайтсайд (22 + 4 блок-шота),
Макколлум (13),
Литтл (8),
Трент (7),
Свэниган (5),
Саймонс (4),
Ариза (2 + 5 перехватов),
Хезоня (0),
Гэбриэл (0).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
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