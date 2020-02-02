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«Ливерпулю» осталось победить в 6 матчах для чемпионства. Они могут взять титул до игры с «Сити»

02.02.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре АПЛ.

После этого отрыв «Ливерпуля» от второго места вырос до 22 очков. Таким образом, команде Юргена Клоппа до победы в чемпионате Англии осталось выиграть 6 матчей.

Если «Ливерпуль» победит в следующих шести встречах АПЛ, то сможет стать чемпионом еще до игры с «Ман Сити», которая состоится 4 апреля.

 
 
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