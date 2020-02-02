«Ливерпулю» осталось победить в 6 матчах для чемпионства. Они могут взять титул до игры с «Сити»

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил (0:2) в 25-м туре АПЛ.

После этого отрыв от второго места вырос до 22 очков. Таким образом, команде Юргена Клоппа до победы в чемпионате Англии осталось выиграть 6 матчей.

Если «Ливерпуль» победит в следующих шести встречах АПЛ, то сможет стать чемпионом еще до игры с , которая состоится 4 апреля.