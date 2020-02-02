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«Ливерпулю» осталось победить в 6 матчах для чемпионства. Они могут взять титул до игры с «Сити»
02.02.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» уступил
После этого отрыв
Если «Ливерпуль» победит в следующих шести встречах АПЛ, то сможет стать чемпионом еще до игры с
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«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре АПЛ.
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