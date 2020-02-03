АБФФ: Надеемся, что ситуация разрешится положительным образом для «Минска» и минского «Динамо» до завершения процесса лицензирования

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ разместила официальное заявление по поводу ситуации с общим владельцем «Минска» и минского «Динамо» — Мингорсполкомом.

«С учетом информации, появившейся в СМИ относительно выступления футбольных клубов «Динамо-Минск» и «Минск» в сезоне 2020 года, считаем необходимым прояснить ситуацию.

Прежде всего отметим, что защита целостности соревнований является обязанностью каждой ассоциации – члена ФИФА и . В соответствии с Уставами данных международных футбольных организаций Ассоциация «Белорусская федерация футбола» должна обеспечить, чтобы ни одно физическое и юридическое лицо не осуществляло любым способом влияние на деятельность более чем одного клуба.

Данное требование также содержится в регламентирующих документах европейских клубных турниров УЕФА.

В этой связи необходимо сказать, что Устав АБФФ в пункте 14.4 предусматривает следующее: Любая коммерческая организация (холдинговые, унитарные, дочерние компании), другие юридические и физические лица могут владеть контрольным пакетом акций (долей) только в одном футбольном клубе – члене АБФФ либо владеть только одним клубом, участвующим в одном лиговом соревновании.

С учетом изложенного АБФФ находится в тесном контакте с Минским городским исполнительным комитетом, которому своевременно были доведены вышеуказанные особенности нормативных документов , УЕФА и АБФФ. Надеемся, что ситуация разрешится положительным образом для всех заинтересованных сторон до завершения процесса лицензирования клубов «Беларусбанк – высшей лиги» на сезон 2020», – говорится в сообщении.

АБФФ не нашла решения в вопросе выступления «Минска» и столичного «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020

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