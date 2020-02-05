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Кубок Англии. Молодежка «Ливерпуля» прошла «Шрусбери», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» сыграют в среду 

05.02.2020 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В переигровках 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» принимает «Шрусбери», «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном».

Кубок Англии

4-й раунд

Переигровки

Ливерпуль – Шрусбери 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 75, автогол Уильямс.
ЛиверпульКеллехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот (Диксон-Боннер, 90).
ШрусбериО`Лири, Эбанкс-Лэнделл, Голбурн, Лав, Пьер, Лоран, Эдвардс, Госс (Каммингс, 74), Уильямс, Лэнг (Удо, 57), Уолли (Уокер, 82).
Предупреждения:
Голбурн (33), Уильямс (40), Лав (65).

 

Orange County SC – Нью-Йорк Сити США 1:2 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 00.00, «Long Beach State University»
Онлайн матча

 

Карпаты Украина – Слога Босния и Герцеговина
Дата проведения
5 февраля, 15.00, «TBC (Turkey)»
Онлайн матча

 

Karbach – Майнц-2 Германия
Дата проведения
5 февраля, 21.00, «TBC (Germany)»
Онлайн матча

 

Vindbjart – Арендаль Норвегия
Дата проведения
5 февраля, 18.30, «S?rlandshallen»
Онлайн матча

 

Радник Сурдулица Сербия – Динамо Тбилиси Грузия
Дата проведения
6 февраля, , «TBC (Turkey)»
Онлайн матча

 

 

 
 
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В переигровках 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» принимает «Шрусбери», «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном».
 
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