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Кубок Англии. Молодежка «Ливерпуля» прошла «Шрусбери», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» сыграют в среду
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Источник материала:
Tribuna.com
В переигровках 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» принимает «Шрусбери», «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном».
Кубок Англии
4-й раунд
Переигровки
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.45, «Энфилд»
- Гол:
-
1:0 –
75, автогол Уильямс.
Ливерпуль –
Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот (Диксон-Боннер, 90).
Шрусбери –
О`Лири, Эбанкс-Лэнделл, Голбурн, Лав, Пьер, Лоран, Эдвардс, Госс (Каммингс, 74), Уильямс, Лэнг (Удо, 57), Уолли (Уокер, 82).
- Предупреждения:
-
Голбурн
(33), Уильямс
(40), Лав
(65).
- Дата проведения
-
5 февраля, 00.00, «Long Beach State University»
- Дата проведения
-
5 февраля, 15.00, «TBC (Turkey)»
- Дата проведения
-
5 февраля, 21.00, «TBC (Germany)»
- Дата проведения
-
5 февраля, 18.30, «S?rlandshallen»
- Дата проведения
-
6 февраля, , «TBC (Turkey)»
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В переигровках 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» принимает «Шрусбери», «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном».
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