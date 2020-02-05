ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022

Источник материала: Tribuna.com

не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в , сообщает ТАСС.

Кроме того, как информирует журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в и РУСАДА.

Добавим, что ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports поступило от РФС.

Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports заявил , что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в .