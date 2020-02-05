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ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022

05.02.2020 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в ЧМ-2022, сообщает ТАСС.

Кроме того, как информирует журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в УЕФА и РУСАДА.

Добавим, что ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports поступило от РФС.

Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022

 
 
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ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в ЧМ-2022, сообщает ТАСС.
 
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