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ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022
05.02.2020 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кроме того, как информирует журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в
Добавим, что ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports
Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports
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ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в ЧМ-2022, сообщает ТАСС.
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