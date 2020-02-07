Владислав Климович: «Пунтус проповедовал футбол с душой, что ли. «Стеночки», «Барселона»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок минского Владислав Климович сравнил тренерские подходы Юрия Пунтуса и .

– Как изменилась игра команды с приходом Пунтуса?

– Он проповедовал футбол с душой, что ли. «Стеночки», . Юрий Иосифович даже на тренировке от этого светился: «Молодцы, ребятки, это нам и нужно!» В атаке нам позволялась импровизация. Делай что хочешь, лишь бы это приносило результат.

У Скрипченко же в атаке все было строго. Он пришел в Жодино в межсезонье, строил новую команду. И, наверное, тогда ему нужно было, чтобы все четко знали, что делать на поле.

Что касается схемы, то Пунтус ее изменил. Он насытил центр поля, и это больше способствовало комбинационной игре. Мы через середину и стали действовать. А у Скрипченко футбол был скорее вертикальный. Вверху большой форвард Обрадович, способный зацепиться за мяч и скинуть его Горбачику, который может убежать к воротам, – сказал Климович.

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