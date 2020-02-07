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Симеоне получает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Гвардиола – 1,9 млн, Моуринью – 3-й (L’Équipe)

07.02.2020 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назван самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг, сообщает Marca со ссылкой на исследование французской газеты L’Équipe.

49-летний аргентинец зарабатывает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Топ-6 высокооплачиваемых тренеров Европы

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 3,6 млн евро в месяц

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,94

3. Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 1,46

4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 1,46

5. Зинедин Зидан («Реал») – 1,4

6. Антонио Конте («Интер») – 1,38

Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен получает 500 000 евро в месяц.

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назван самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг, сообщает Marca со ссылкой на исследование французской...
 
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