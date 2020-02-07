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Симеоне получает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Гвардиола – 1,9 млн, Моуринью – 3-й (L’Équipe)
07.02.2020 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
49-летний аргентинец зарабатывает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов.
Топ-6 высокооплачиваемых тренеров Европы
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Новый тренер «Барселоны»
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Симеоне получает 3,6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Гвардиола – 1,9 млн, Моуринью – 3-й (L’Équipe)
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назван самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг, сообщает Marca со ссылкой на исследование французской...
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