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Сергей Ковальчук: «Сегодня не время выяснять отношения, кто лучше разбирается в футболе. Нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на Евро»

17.02.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на встрече с представителями национальной команды и клубов чемпионата Беларуси поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций.

«В кои-то веки у белорусской сборной появился уникальный шанс отобраться на чемпионат Европы. Нужно сделать два последних шага: 26 марта сыграв на выезде против сборной Грузии и 31 марта дома поспорить за единственную путевку на Евро-2020 с победителем пары Северная Македония – Косово. 

Сегодня не время выяснять отношения, кто лучше разбирается в футболе. Нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на европейское первенство», – сказал Сергей Ковальчук. 

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на встрече с представителями национальной команды и клубов чемпионата Беларуси поделился мнением о...
 
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