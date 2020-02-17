Сергей Ковальчук: «Сегодня не время выяснять отношения, кто лучше разбирается в футболе. Нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на Евро»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на встрече с представителями национальной команды и клубов чемпионата Беларуси поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций.

«В кои-то веки у белорусской сборной появился уникальный шанс отобраться на чемпионат Европы. Нужно сделать два последних шага: 26 марта сыграв на выезде против сборной Грузии и 31 марта дома поспорить за единственную путевку на Евро-2020 с победителем пары Северная Македония – Косово.

Сегодня не время выяснять отношения, кто лучше разбирается в футболе. Нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на европейское первенство», – сказал Сергей Ковальчук.