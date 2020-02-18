Директор «Андердога» Метлицкий: «Хомуха точно не возглавит команду»

Источник материала: Tribuna.com

Директор и одновременно футболист «Андердога» Николай Метлицкий сообщил, что клуб не возглавит российский специалист Дмитрий Хомуха .

- Были слухи , что тренером новой объединенной команды может стать российский специалист Дмитрий Хомуха.

– Нет, это точно не он. Пока не можем назвать имя тренера, но дня через три он уже приедет в Беларусь, – сказал Метлицкий.

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