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Директор «Андердога» Метлицкий: «Хомуха точно не возглавит команду»

18.02.2020 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор и одновременно футболист «Андердога» Николай Метлицкий сообщил, что клуб не возглавит российский специалист Дмитрий Хомуха.

- Были слухи, что тренером новой объединенной команды может стать российский специалист Дмитрий Хомуха.

– Нет, это точно не он. Пока не можем назвать имя тренера, но дня через три он уже приедет в Беларусь, – сказал Метлицкий.

«Никто не собирается разваливать футбол в Молодечно». И «Андэрдог» точно возглавит не Хомуха

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Директор и одновременно футболист «Андердога» Николай Метлицкий сообщил, что клуб не возглавит российский специалист Дмитрий Хомуха.
 
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