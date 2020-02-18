|
Директор «Андердога» Метлицкий: «Хомуха точно не возглавит команду»
18.02.2020 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор и одновременно футболист «Андердога» Николай Метлицкий сообщил, что клуб не возглавит российский специалист
-
– Нет, это точно не он. Пока не можем назвать имя тренера, но дня через три он уже приедет в Беларусь, – сказал Метлицкий.
Знаешь, как сыграют команды в еврокубках? Здесь дают за это до 10 000 рублей!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор и одновременно футболист «Андердога» Николай Метлицкий сообщил, что клуб не возглавит российский специалист Дмитрий Хомуха.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)