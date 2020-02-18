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Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России

18.02.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России
Во время первого товарищеского матча. Фото “Кристалла”

 Сборная Беларуси по пляжному футболу на первом учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге дважды обыграла чемпиона России местный “Кристалл”, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом предсезонном спарринге белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо выиграли со счетом 9:4. Хет-трик в этой встрече оформил Юрий Петровский, дубль в активе Игоря Бриштеля и Ивана Константинова, по разу отличились Иван Миранович и Вадим Бокач.

Свой заключительный товарищеский матч белорусские “пляжники” проведут 25 января против еще одного питерского клуба “Сити”.

В этом сезоне сборная Беларуси примет участие в нескольких турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.


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Во время первого товарищеского матча. Фото “Кристалла”  Сборная Беларуси по пляжному футболу на первом учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге дважды...
 
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