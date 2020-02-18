Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России

Во время первого товарищеского матча. Фото “Кристалла”

Сборная Беларуси по пляжному футболу на первом учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге дважды обыграла чемпиона России местный “Кристалл”, сообщает корреспондент БЕЛТА .

В стартовом предсезонном спарринге белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо выиграли со счетом 9:4. Хет-трик в этой встрече оформил Юрий Петровский, дубль в активе Игоря Бриштеля и Ивана Константинова, по разу отличились Иван Миранович и Вадим Бокач.

Свой заключительный товарищеский матч белорусские “пляжники” проведут 25 января против еще одного питерского клуба “Сити”.

В этом сезоне сборная Беларуси примет участие в нескольких турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.