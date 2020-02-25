Источник материала: Лепельский край



В Беларуси проводится уникальная международная акция памяти

«Во славу общей Победы», посвященная 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая стартовала и в нашем районе.

С каждого воинского захоронения будет взята символическая горсть земли и помещена в капсулу.

Земля с Родины — святыня, символический прах. Международная акция создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне. Вскоре настанет новая эпоха, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем остается земля с памятных мест войны, мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стерло события и даты, эту землю собирают в одном месте.

Вскоре при участии представителей общественных организаций, основных религиозных конфессий, жителей, военнослужащих, молодежи и школьников в нашем районе пройдет торжественное мероприятие по помещению земли, собранной в местах захоронений, в одну капсулу, украшенную гербом и названием района.

Капсулы с землей со святых для каждого белоруса мест будут доставлены в столицу, где состоится торжественная церемония их закладки в крипте Храма-Памятника 9 мая 2020 года в присутствии глав государств, дипломатических миссий, духовных религиозных лидеров, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Таким образом, крипта соберет духовную панораму событий Великой Отечественной в одном пространстве. По итогам акции планируется также издание книги-альбома, а собранная историческая информация послужит созданию фондов Музея крипты Храма-Памятника. Таким образом, в народной памяти будут воссоединены все, кто добывал общую Победу в разных местах боевых действий Великой Отечественной войны.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.