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На чемпионат Европы в Раубичах продано порядка двух тысяч билетов
25.02.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь примет чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в «Раубичах».
К этому моменту продано порядка двух тысяч билетов. Об этом
Напомним, что соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта.
Согласно прогнозу погоды, температура в эти дни может
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Беларусь примет чемпионат Европы-2020.
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