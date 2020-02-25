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На чемпионат Европы в Раубичах продано порядка двух тысяч билетов

25.02.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусь примет чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в «Раубичах».

К этому моменту продано порядка двух тысяч билетов. Об этом сообщил корреспондент «Беларусь 1» Александр Ярмош.

Напомним, что соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта.

Согласно прогнозу погоды, температура в эти дни может достигать +6 градусов по Цельсию.

Юрий Альберс: «Не успели уложить порядка 400 метров трассы. Сегодня мы это уложим»

 
 
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