На чемпионат Европы в Раубичах продано порядка двух тысяч билетов

Источник материала: Tribuna.com

Беларусь примет чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в «Раубичах».

К этому моменту продано порядка двух тысяч билетов. Об этом сообщил корреспондент «Беларусь 1» Александр Ярмош.

Напомним, что соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта.

Согласно прогнозу погоды, температура в эти дни может достигать +6 градусов по Цельсию.

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