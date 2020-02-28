Никита Корзун: «Искренне хотим выйти на Евро. Вместе: верым, можам, пераможам!»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек сборной Беларуси Никита Корзун поделился мнением об игре национальной команды.

— На этом сборе команда прервала пятиматчевую серию без побед. Стало ли психологически легче? Или игроки на такие темы вообще не заморачиваются?

— Конечно, все любят побеждать, а такие неприятные серии постоянно сидят в голове. Футболисты в таких случаях всегда копаются в себе, ищут причины неудач... А когда побеждаешь — просто выходишь и играешь с хорошими эмоциями. И еще скажу: мы, игроки, как и болельщики, искренне хотим выйти на EURO. Вместе: верым, можам, пераможам! – сказал Корзун.